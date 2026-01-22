Suben los bonos en dólares en Wall Street ante un mejor clima global

Ante una mayor tranquilidad global, tras el drástico cambio de postura de Donald Trump sobre el tema de Groenlandia y la decisión de no aplicar nuevos aranceles a Europa, el S&P Merval sube este jueves 22 de enero al igual que la deuda soberana en dólares que cotiza en Wall Street.

El salto del Merval, las reuniones de Javier Milei en Davos y el giro de Donald Trump: ¿Qué impulsa al mercado?

El Wall Street, las acciones argentinas operan con ascensos de hasta 13,2%, de la mano de Telecom. El podio lo completan BBVA (+3,6%); y Mercado Libre (+3,5%).

En la bolsa porteña, en tanto, el índice líder de BYMA avanza 0,8% en pesos a 3.072.184,90 unidades, mientras que en dólares avanza 0,9% a 2.042 puntos, un máximo en un mes.

Las mayores subas de la jornada son encabezadas por Telecom (+11,5%), BBVA (+3,3%), y Aluar (2,6%). En el otro extremo, caen Loma Negra (-1,9%); Transportadora de Gas del Sur (-0,8%); y Transener (-0,7%).

En Wall Street, las mayores subas del día se dan entre los Globales argentinos, con el Global 2041 liderando las ganancias (+0,5%), seguido por el Global 2046 (+0,4%) y el Global 2035 (+0,4%). En contraste, los Bonares avanzan de manera más moderada, quedando por detrás del desempeño de los títulos bajo ley extranjera. El riesgo país sube una unidad, a 563 puntos, según la medición de J.P. Morgan.

La mirada de los analistas

La reacción de los mercados tras el Foro de Davos sugiere que, más que un cambio estructural, se produjo un alivio táctico frente a un escenario que venía cargado de tensiones”, explicó a PERFIL Maximiliano Ramírez, ex subsecretario de Programación Macroeconómica del Ministerio de Economía. “El discurso de Donald Trump funcionó como una señal de descompresión en un momento sensible: al bajar el tono en el frente geopolítico y descartar una escalada militar en el conflicto por Groenlandia, el mercado encontró un ancla de previsibilidad en el corto plazo”.

Según el ex funcionario, esa mayor tranquilidad se reflejó rápidamente en el apetito por el riesgo. “Las acciones lograron revertir un arranque negativo y cerraron con subas generalizadas, mientras que la renta fija mostró una moderación en los rendimientos, especialmente en los tramos más sensibles al clima global. No se trató de un rally impulsado por nuevos fundamentos, sino de un ajuste de expectativas tras varios días de elevada volatilidad”.

En el caso argentino, Ramírez señaló que la mejora del contexto externo impactó con rapidez en los precios de los activos financieros. “Los bonos soberanos en dólares recuperaron parte de las pérdidas acumuladas en las semanas previas, mientras que el mercado accionario mostró un repunte marcado, en línea con el desempeño de los mercados emergentes”.

Sin embargo, advirtió que “la reacción del mercado argentino responde más a un reacomodamiento táctico que a un cambio de percepción de largo plazo”. Y concluyó: “Si bien la compresión de tasas internacionales y la mayor estabilidad global abren ventanas de oportunidad para algunos sectores —como petróleo, energía y bancos—, el recorrido hacia adelante sigue condicionado por la evolución del frente fiscal, el acceso al financiamiento y la dinámica de las reservas”.

Por otra parte, Ezequiel Vega, analista financiero comentó a PERFIL que “el Merval se encuentra en un rebote técnico, volviendo a la zona de los 3.000.000 de puntos y tomando impulso para intentar romper la resistencia de los 3.166.000, que representa el techo y máximo histórico del índice, alcanzado en diciembre del año pasado”.

En ese contexto, el analista explicó que las acciones argentinas transitan enero con un desempeño mixto. “Ternium lidera las subas del mes con un avance superior al 17%, seguida por BYMA con una ganancia del 13% y Banco Macro, que acumula una suba de más del 9,7% en lo que va de enero. En contrapartida, las acciones más golpeadas son Loma Negra, con una caída del 12%; Transportadora de Gas del Norte, con un retroceso del 10,4%; y Metrogas, que baja un 7,7%”.

En cuanto al mercado de renta fija, Vega advirtió que se observa una caída en los bonos soberanos, tanto Bonares como Globales, en los tramos corto y medio de la curva. “El AL29 cayó un 15%, el AL35 retrocedió un 3% y el GD30 bajó un 12%. El mercado espera una compresión del riesgo país hacia la zona de los 450/400 puntos básicos para volver a ingresar en un espiral positivo”.

Además, destacó que para consolidar ese escenario será clave “acelerar el ritmo de acumulación de reservas y avanzar con la aprobación de las reformas que impulsa el Poder Ejecutivo en el Congreso, como la reforma laboral".

El Banco Central sigue en racha compradora

El Banco Central continua su racha compradora en pos de aumentar el nivel de reservas. Este miércoles, el organismo informó que se hizo de otros US$ 107 millones, con lo que lleva comprados US$ 823 millones en las primeras 14 ruedas de enero. Con este impulso, y la ayuda externa que representa la suba del precio del oro, las reservas brutas superaron los US$ 45.000 millones por primera vez desde mediados de 2021.

Al finalizar la rueda, el Central informó que el saldo de sus reservas aumentó más de US$ 200 millones, para cerrar en los US$ 45.077 millones. La última vez que las reservas brutas habían superado la barrera de los US$ 45.000 millones había sido durante el gobierno de Alberto Fernández, en septiembre de 2021.

