El Riesgo País de Argentina registró este martes 20 de enero un incremento que lo posicionó en los 569 puntos básicos, según los datos de cierre de Rava Bursátil. Este movimiento alcista refleja la volatilidad de los títulos soberanos en un contexto de retrocesos en la plaza de Nueva York, donde los ADRs argentinos mostraron caídas de hasta el 3,5%.

A pesar de este aumento diario, el indicador se mantiene operando en niveles cercanos al "piso" de los 560 puntos, consolidando una tendencia de compresión respecto a meses anteriores, en medio de un escenario donde el Banco Central continúa con la acumulación de reservas y el mercado evalúa el cumplimiento de los compromisos de deuda externa para el presente año.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con el panel de cotizaciones de Rava Bursátil, el Riesgo País argentino inició la jornada del martes 20 de enero en 563 puntos. Durante la rueda, el indicador alcanzó un máximo intradiario de 578 puntos coincidiendo con la apertura negativa de los mercados en el exterior, para finalmente estabilizarse y cerrar en las 569 unidades.

Cotización riesgo país martes 20 de enero

Esta cifra representa un avance de 3 puntos básicos respecto al cierre del lunes 19 de enero, que había sido de 566 puntos. La dinámica del día estuvo influenciada por factores externos, como la aversión global al riesgo por tensiones comerciales, lo que generó que los bonos soberanos retrocedieran en promedio un 1%.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el índice medido por el banco JP Morgan ha mostrado una resistencia marcada para perforar de manera definitiva el nivel de los 560 puntos. Según el registro histórico de Rava, el pasado miércoles 14 de enero el indicador se ubicaba en 586 puntos, tras una suba de cinco unidades que representó el valor más alto en un mes en aquel momento. Sin embargo, a partir de allí se inició una breve etapa de recuperación de los títulos públicos que permitió llevar el índice a los 564 puntos el viernes 16 de enero, nivel que se mantuvo estable durante el fin de semana.

Durante la jornada del lunes 19 de enero, el mercado operó con cautela debido a la falta de referencia de Wall Street por el feriado en Estados Unidos, manteniendo la cotización en 566 puntos básicos. El análisis de los datos de la semana muestra que, aunque el Riesgo País subió en cinco de las últimas siete jornadas, se mantiene una brecha significativa respecto a los valores de diciembre de 2025, cuando el índice superaba los 600 puntos. Este comportamiento lateralizado de los últimos días pone a prueba la confianza de los inversores ante los vencimientos de capital e intereses que enfrenta el Tesoro Nacional.

En términos comparativos, el inicio del año 2026 mostró el punto más bajo del indicador el pasado 2 de enero, cuando el Riesgo País logró perforar el umbral y cerrar en 553 puntos básicos. Desde entonces, el índice ha oscilado en un rango de entre 560 y 590 puntos, reflejando una etapa de consolidación. Los mercados están a la espera de definiciones sobre nuevos créditos internacionales o la confirmación de la acumulación de reservas necesaria para garantizar los pagos del resto del año, factores que podrían determinar si el indicador retoma la senda bajista hacia los 450 puntos o si se mantiene en los niveles actuales.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero, técnicamente conocido como EMBI (Emerging Markets Bond Index), que es elaborado por el banco de inversión JP Morgan. Este índice mide el "costo extra" o la sobretasa que debe pagar un Estado soberano para financiarse en los mercados internacionales, en comparación con el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

Como la deuda estadounidense es considerada "libre de riesgo", cualquier tasa adicional que un país deba ofrecer refleja la percepción de los inversores sobre la probabilidad de incumplimiento de pago o default. La medición se expresa en puntos básicos, donde 100 puntos equivalen a un 1% de interés adicional. Si un bono americano rinde un 4% y el riesgo país de Argentina es de 569 puntos, el país debería pagar una tasa cercana al 9,69% para captar deuda.

Existen diversos factores que influyen en la suba o baja de este índice, incluyendo la estabilidad política, el equilibrio de las cuentas públicas, el nivel de reservas internacionales y el crecimiento económico. Una baja sostenida del Riesgo País es fundamental para que tanto el sector público como el privado recuperen el acceso al crédito internacional a tasas razonables. "El Riesgo País también refleja la estabilidad económica y política de una nación. Factores como el déficit fiscal y las turbulencias políticas pueden influir en este índice", señala la definición técnica utilizada por instituciones financieras para evaluar la seguridad de la inversión en una nación soberana.