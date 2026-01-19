El Riesgo País de Argentina cerró este lunes 19 de enero de 2026 en 566 puntos básicos, según los datos proporcionados por Rava Bursátil. Esta cifra representa una jornada de estabilidad para los activos argentinos, en un contexto donde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha logrado acumular compras por USD 687 millones en lo que va del año.

El indicador, que mide el diferencial de tasa de los bonos locales frente a los del Tesoro de los Estados Unidos, se mantiene en niveles históricamente bajos para la gestión actual, reflejando una mejora en la percepción de solvencia por parte de los inversores internacionales y una expectativa de crecimiento económico del 4% para el presente ciclo, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Durante la rueda financiera de este lunes 19 de enero, el Riesgo País operó sin grandes sobresaltos. De acuerdo con la serie histórica de Rava Bursátil, el índice abrió en 566 puntos, alcanzó un máximo de 566 y un mínimo en el mismo nivel, cerrando la jornada sin variaciones significativas respecto al inicio.

Cotización riesgo país lunes 19 de enero

Este comportamiento se dio en paralelo a un mercado de bonos en dólares que operó con leves cambios y un dólar oficial mayorista situado en la zona de $1.443. La "pax cambiaria" y la resiliencia de los títulos públicos han permitido que el indicador de JP Morgan se mantenga alejado de la barrera de los 600 puntos que llegó a merodear en semanas anteriores.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el Riesgo País ha mostrado una trayectoria descendente tras haber experimentado un pico de tensión a mediados de mes. Según los registros de Rava, el miércoles 14 de enero el indicador se posicionó en 586 puntos, acercándose a los 600 puntos básicos debido a la volatilidad en los mercados emergentes y un retroceso del índice S&P Merval. No obstante, a partir del jueves 15 de enero, los bonos soberanos iniciaron un rebote técnico que permitió comprimir el diferencial de tasa.

Hacia el cierre de la semana pasada, el viernes 16 de enero, el índice marcó 564 puntos, nivel que mantuvo durante el fin de semana. La mejora se fundamentó en la sólida voluntad de acumulación de divisas por parte de la autoridad monetaria y el optimismo generado por el cumplimiento de las metas fiscales. En la jornada del 16 de enero el indicador llegó a tocar mínimos de 556 puntos durante la mañana, niveles que no se veían con consistencia desde mediados de 2018.

La comparación semanal arroja un balance positivo para el Gobierno. Mientras que el 12 de enero la cotización cerraba en 577 puntos, el valor actual de 566 puntos confirma una estabilización en la zona de los 560-570 puntos básicos. Esta compresión es vista por los analistas como un paso necesario para que el soberano pueda, eventualmente, regresar a los mercados internacionales de crédito voluntarios durante el transcurso de 2026.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero que mide la probabilidad de que un Estado no cumpla con sus obligaciones financieras (default). El índice más reconocido mundialmente es el Emerging Markets Bond Index (EMBI), elaborado por el banco de inversión JP Morgan. Este instrumento "tiene como función precisar qué tasa de interés se debe pagar al emitir deuda en el exterior", funcionando como una sobretasa que se le exige a los bonos de un país en comparación con el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

El cálculo se realiza mediante la diferencia de rendimientos (spread). Si los bonos del Tesoro estadounidense —considerados activos "libre de riesgo"— rinden, por ejemplo, un 3%, y los bonos de Argentina rinden un 8,66%, la diferencia es de 5,66 puntos porcentuales, lo que equivale a 566 puntos básicos. Este indicador abarca factores como el riesgo político, el desequilibrio fiscal y la deuda externa, siendo una herramienta crítica para la toma de decisiones en los mercados globales.

Un Riesgo País elevado encarece el costo de financiamiento no solo para el Estado, sino también para las empresas privadas del país que buscan crédito internacional. Por el contrario, un descenso del índice, como el observado en los últimos meses en Argentina, suele interpretarse como un aumento de la confianza de los inversores en la capacidad de pago del país.