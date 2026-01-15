El Riesgo País de Argentina, medido por el banco JP Morgan, cerró la jornada de este jueves 15 de enero de 2026 en los 571 puntos básicos. Este valor representa un descenso respecto al cierre previo de 586 puntos.

La evolución del indicador estuvo marcada por un rebote en el precio de los bonos soberanos tras una rueda previa de caídas, en un marco de atención sobre el cumplimiento de los pagos de deuda y la acumulación de reservas por parte del Banco Central.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Este jueves 15 de enero, el índice EMBI para Argentina inició la sesión con una apertura de 586 puntos básicos, alcanzando un máximo intradiario de la misma cifra antes de descender a un mínimo de 568 unidades.

Cotización riesgo país jueves 15 de enero

Finalmente, la cotización se estabilizó en 571 puntos básicos. La jornada financiera se caracterizó por un ligero repunte de los títulos públicos en dólares, lo que permitió comprimir el diferencial de tasa.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante la última semana, el indicador mostró una tendencia irregular con tendencia al alza hacia el fin del periodo. El lunes 12 de enero, el Riesgo País se ubicaba en 577 puntos, subiendo a 581 puntos el martes 13 y alcanzando los 586 puntos el miércoles 14 (Fuente: Rava Bursátil). Esta volatilidad reflejó las dudas temporales del mercado tras el pago de vencimientos de deuda a principios de mes y el comportamiento de los mercados emergentes.

Sin embargo, el nivel actual de 571 puntos se mantiene significativamente por debajo de los registros de diciembre de 2025, cuando el índice superaba los 600 puntos. Según datos de mercado, el mínimo del año se registró el 2 de enero con 553 puntos básicos, niveles que no se observaban desde mediados de 2018 (Fuente: Rava Bursátil, “RIESGO PAIS Argentina - Cotizaciones”, 2026).

La mejora relativa respecto a meses anteriores se fundamenta en la percepción de mayor solvencia para afrontar compromisos financieros. Analistas locales han señalado que “la Argentina ya está muy cerca de volver al mercado global” debido a que los rendimientos de los bonos Globales han comenzado a operarse con tasas de un dígito.

Qué es el Riesgo País

El riesgo país es un indicador financiero elaborado por el banco de inversión JP Morgan bajo el nombre técnico de EMBI (Emerging Markets Bond Index). Este índice mide el diferencial de tasas de interés que pagan los bonos en dólares emitidos por países emergentes, como Argentina, en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son considerados activos “libres de riesgo”.

Este instrumento sirve para precisar “qué tasa de interés se debe pagar al emitir deuda en el exterior”, afectando tanto al sector público como al privado (Fuente: El Cronista, “Riesgo país: qué es, cómo se mide y en qué impacta a la Argentina”, 10/06/2022). Si el riesgo país de Argentina es de 571 puntos, significa que el país debe pagar un 5,71% por encima del rendimiento de los bonos estadounidenses para captar inversión.

La importancia de este índice radica en que refleja la probabilidad percibida de que un emisor entre en cese de pagos o default. Como señala la literatura financiera, “cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas”.