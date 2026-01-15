Los bonos en dólares operaron al alza este jueves en Wall Street, luego de tres jornadas consecutivas de caídas, acompañando la recuperación de los mercados emergentes, que habían sido presionados por el incremento del riesgo global.

El mejor tono en la renta fija se explica, en parte, por un mensaje más moderado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien redujo la retórica en torno a un posible ataque contra Irán. En este escenario, el riesgo país corta la racha alcista de los últimos días y se ubica cerca de los 572 puntos básicos, con una baja del 2,39%, marcando el primer retroceso de la semana.

A nivel local, la atención del mercado sigue centrada en la evolución de las tasas y en el análisis de la licitación de deuda del Tesoro realizada el miércoles, en la que se validaron rendimientos más elevados y no se inyectó liquidez en pesos al mercado.

Bonos, Acciones y ADRs

Los principales bonos evolucionan con alzas del 0,49% en el AL30D, 0,12% en el AL35, 0,12% en el DG35 y 0,29% en el DG41. Por su parte, el DG35D sube 0,79% y el DG41D sube 0,89%.

El indice S&P Merval medido en pesos muestra un descenso del 1,80% a 2.897.621,00 puntos básicos, con un panel líder que tiene como subas más destacadas a las de Transener (2,96%), Banco de Valores (2,09%) y Edenor (1,28%). Por su parte, las principales bajas son la de Transportadora de Gas del Sur (-1,62%), Central Puerto (-1,45%) y Telecom (-1,28%).

La mayor parte de los ADRs argentinos en Wall Street opera con subas, entre las que sobresalen las de Banco Supervielle (2,7%), Edenor y BBVA (ambas con 2,1%) y Grupo Financiero Galicia (1,6%).

"Lo que vemos es un cambio estructural de expectativas. Los bonos suben porque los inversores validan el plan de estabilización: el ancla fiscal es creíble y la brecha cambiaria se reduce. No es solo un rebote técnico, es el mercado anticipando una normalización de la economía donde los activos locales estaban sobrecastigados y ahora buscan su valor real.

El mercado empieza a descontar un escenario de mayor estabilidad macro: un dólar más ordenado, una brecha cambiaria muy baja, señales de acumulación de reservas y, sobre todo, la expectativa de cumplimiento de los compromisos financieros en el corto y mediano plazo", comentó Mariano Ricciardi, economista, contador público y Director de BDI Consultora de Inversiones.

