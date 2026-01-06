Las acciones y bonos en modo vacaciones: “Ya veníamos con un mercado con poco volumen”

El analista de mercados, Leonel Buccolo, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en la media rueda del mercado financiero, la cual mostró un escenario de bajo volumen, cautela inversora y foco en la reinversión de los pagos del 9 de enero.

“Creo que ya el mercado de la semana pasada estaba un poco en modo vacaciones, en modo fin de año. Así que ya veníamos con un mercado con poco volumen”, señaló Leonel Buccolo. Según explicó, aunque hubo un leve repunte, el comportamiento sigue condicionado por la estacionalidad: “Sigue siendo un volumen relativamente bajo porque ahora también la gente del mercado local empieza a ir de vacaciones”.

Especulación con el pago de deuda del 9 de enero

Uno de los ejes centrales fue el pago de bonos previsto para el 9 de enero y la operatoria asociada. En este contexto, aclaró el calendario: “Si querés cobrar el bono, vas a poder operar hasta mañana en plazo normal de 24 horas. Y el jueves 8 podrías comprarlo en conta inmediato para recibir el cobro”.

Respecto a la acreditación de los dólares, Buccolo precisó: “El lunes seguramente. Cuando ya estén acreditados en caja de valores”. Además, explicó que los pagos no se reinvierten automáticamente: “No es algo que se pueda reinvertir inmediatamente el 9 de enero”.

También detalló el funcionamiento según legislación: “Dólar 7.000 para lo que es ley extranjera y dólar 10.000 para lo que es ley local. De eso después se convierte a dólar MEP y ahí recién el cliente lo puede convertir”.

El entrevistado confirmó que varias restricciones fueron eliminadas, aunque algunas siguen vigentes. “Por suerte esa restricción no va más. Espero que no vuelva. Así que no hay problema, no es que tienen que hacer una transferencia y mandar los dólares al banco”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que aún rige una condición clave: “No tuviste que haber comprado dólar oficial en los últimos 90 días”. Fuera de eso, remarcó que, “no hace falta que vayan para el banco los dólares” y “no hay ningún tipo de restricción” para reinvertir cuando el cliente lo decida.