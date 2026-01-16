El BCRA continúa comprando reservas y en la última rueda de ayer jueves adquirió 47 millones de dólares con lo cual lleva comprados u$s 562 millones en lo que va del año, lo que sitúa a las reservas en 44.646 millones de dólares.

Fausto Spotorno aseguró que cambiar las bandas “no tendría que impactar” en precios

Según señalan desde Capital Markets Argentina, la autoridad máxima en materia monetaria mantiene un ritmo de compra cercano a US$64 millones diarios, lo que lo ha llevado a superar los US$500 millones desde que comenzó el mes de enero. El dato no pasó desapercibido por el Fondo Monetario Internacional. En efecto, ayer jueves la vocera del organismo, Julie Kozack, en conferencia de prensa elogió el trabajo que se viene desarrollando para apuntalar reservas. "Nos alienta mucho la acción de las autoridades para reconstruir reservas”.

Según comentó Kozack, las compras superaron “el piso del 5% del volumen diario de divisas en la mayoría de los días”. En ese sentido, remarcó que “el proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo”, y agregó que se espera que estos esfuerzos contribuyan a mejorar las perspectivas de un acceso pleno y duradero a los mercados internacionales de capital y a que Argentina pueda gestionar mejor los shocks.

En relación a la racha compradora, se inició el lunes 5 de enero pasado, primer día hábil del 2026, cuando el BCRA compró 21 millones. Tras ese dato, el martes 6 compró 83 millones, el 7 de enero 9 millones de dólares, el 8 de enero 62 millones y el viernes 9 adquirió 43 millones más.

La seguidilla de días comprando no se detuvo y esta semana anotó compras todas las ruedas; 43, 55, 187 (la más importante de toda esta fase de nueva posición compradora) y ayer jueves otros 47 millones de dólares.

Por su parte, las reservas internacionales brutas disminuyeron u$s 71 millones, quedaron en 44.646 millones tras la rueda de ayer jueves, con lo cual subieron 3.481 millones en lo que va de 2026.. Las valuaciones de activos sumaron u$s 21 millones, aunque el Gobierno debió afrontar pagos de unos u$s 100 millones en vencimientos con el BID y el Banco Mundial.

Tasa arriba, dólar y riesgo país en baja

Esta semana el dólar oficial en Argentina mostró poca variación y rango relativamente estable, con leves oscilaciones dentro de la banda establecida bajo el nuevo régimen de flotación por bandas que rige desde 2026. En la última rueda el tipo de cambio se mostró a la baja. El dólar oficial no experimentó cambios abruptos y se mantuvo relativamente firme en torno a ese rango (aproximadamente $1430–$1485 para la venta), sin saltos bruscos día a día.

En este sentido, el dólar mayorista cerró ayer con una baja de 0,82% situándose a $1.441, extendiendo la tendencia descendente de la semana.

En tanto, las tasas en pesos continúan elevadas por la escasa liquidez del mercado, tras profundizarse la venta de bonos dollar-linked. Según detalla CMA, ayer el BCRA intervino comprando Lecaps cortas para aliviar la plaza y evitar un mayor endurecimiento, mientras que el repunte de las expectativas de inflación empujó al alza la curva de tasa fija, con plazos fijos mayoristas nuevamente por encima del 30%.

El Riesgo País, medido por la banca JP Morgan, cayó 3,56% con 571 puntos, el mismo registro del 1 de enero de 2026. El dato alcanzó su punto máximo el miércoles de esta semana al tocar los 586 puntos y el más bajo el 2 de enero con 553 pb.

Así, tras ese descenso inicial hasta alrededor de 553–566 puntos, el indicador mostró oscilaciones acotadas, sin fuertes saltos en la segunda semana, reflejando una percepción de riesgo que permaneció elevada pero relativamente estable en torno a esos niveles durante la quincena.