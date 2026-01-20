Argentina logró un superávit comercial de US$11.286 millones en 2025

El Gobierno de Javier Milei cerró 2025 con un superávit comercial superior a los US$ 11.000 millones, lo que le permitió completar su segundo año de gestión con superávits gemelos: tanto en el frente fiscal como en el externo.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el saldo comercial del año fue de US$ 11.286 millones, lo que implicó una baja del 40,3% respecto de 2024. No obstante, ese descenso se explica en gran parte porque el primer año del Gobierno libertario estuvo atravesado por una profunda recesión y por controles aún vigentes sobre las importaciones, que inflaron artificialmente el excedente.

Diciembre, uno de los mejores meses del año

En diciembre, la balanza comercial registró un excedente de US$ 1.892 millones, un aumento de US$ 211 millones frente al mismo mes de 2024, según informó el INDEC. Se trató del segundo mejor registro mensual de 2025, solo por detrás de noviembre.

Durante el último mes del año, las exportaciones alcanzaron los US$ 7.448 millones, con un crecimiento interanual del 5,7%, impulsado por un aumento del 6,2% en las cantidades, pese a una baja del 0,5% en los precios. En términos desestacionalizados, las exportaciones cayeron 15,0% respecto de noviembre, mientras que la tendencia-ciclo descendió 0,6%.

Las importaciones, en tanto, totalizaron US$ 5.556 millones, con una suba interanual del 3,5%, explicada por un incremento del 3,0% en las cantidades y del 0,4% en los precios. En la comparación mensual, los datos desestacionalizados mostraron una baja del 2,4% y la tendencia-ciclo retrocedió 0,3%.

Con este resultado, la Argentina acumuló 25 meses consecutivos con superávit comercial.

Desde el CEPEC señalaron que “diciembre cerró con un sólido superávit externo, sostenido por el crecimiento de las cantidades exportadas y un control relativo de las importaciones, aunque con señales de presión por precios internacionales menos favorables, un dato clave para el análisis macro y cambiario de cara a 2026”.

Fuerte crecimiento de las exportaciones en 2025

A lo largo de 2025, las exportaciones totalizaron US$ 87.077 millones, lo que representó un incremento del 9,3% interanual (+US$ 7.374 millones) y un récord en términos de cantidades.

El mayor aporte en divisas provino de los productos primarios, en particular de la soja, que explicó US$ 2.906 millones adicionales. También se destacaron las mayores ventas de petróleo (+US$ 1.236 millones), oro (+US$ 939 millones) y carnes (+US$ 904 millones). En conjunto, estos datos reflejan que el dinamismo exportador estuvo impulsado principalmente por productos con bajo valor agregado.

Boom de importaciones

Por el lado de las importaciones, en 2025 sumaron US$ 75.791 millones, lo que implicó un aumento del 24,7% interanual (+US$ 15.016 millones), el mayor desde 2022.

Las compras de bienes de consumo y vehículos crecieron en conjunto un 66,2% y explicaron la mayor parte del salto importador (+US$ 6.802 millones). En términos porcentuales, se destacó especialmente el crecimiento de las importaciones vía courier o “puerta a puerta”, que se dispararon 274,2% hasta alcanzar los US$ 894 millones.

También sobresalió el aumento del 51,3% en bienes de capital (+US$ 5.112 millones), con fuertes avances en tractores y vehículos para el transporte de mercancías. En contraste, las importaciones de bienes intermedios mostraron una suba más moderada, mientras que en combustibles se registró un nuevo retroceso, explicado por el avance de Vaca Muerta y la sustitución de importaciones que permitió el Gasoducto Perito Moreno.

Principales socios comerciales

En 2025, Brasil se mantuvo como el principal socio comercial de la Argentina, aunque con un deterioro en el saldo bilateral. China ocupó el segundo lugar y Estados Unidos completó el podio; con ambos países el resultado comercial mostró una mejora interanual.

Los mayores saldos positivos se registraron con Chile, India y Perú, mientras que los déficits más relevantes se verificaron con China, Brasil y Alemania.

