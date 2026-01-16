El Gobierno anunció que en 2025 se alcanzó por segundo año superávit fiscal

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció a través de su cuenta de X que la Argentina logró cumplir con la meta de superávit fiscal acordada en el programa firmado en 2025 con el Fondo Monetario Internacional. En números, el año 2025 cerró con un superávit primario de 1,4% y financiero de 0,2%.

"El año 2025 culminó con un superávit primario de $11.769.219 millones y un superávit financiero de $1.453.819 millones, equivalentes aproximadamente a 1,4% y 0,2% del PIB, respectivamente", precisó el ministro.

Además agregó que, producto de la estacionalidad, "en diciembre de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $2.876.450 millones y un déficit financiero de $3.290.302 millones".

Caputo destacó que “se trata de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008, y la primera de la serie histórica que comienza en 1993, obteniendo dicho resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional”.

Noticia en desarrollo