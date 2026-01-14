Luis Caputo ante la primera licitación del 2026: buscará renovar 9,6 billones de pesos

Este miércoles 14 de enero Luis Caputo enfrenta la primera licitación en pesos del 2026, en la que el Tesoro deberá rollear vencimientos por más de $9,5 billones, en un escenario de inflación por encima de las expectativas y mayor volatilidad en las tasas.

En efecto, ayer se conoció el Índice de Precios al Consumidor que mostró una aceleración y quedó en 2,8%. Desde Cohen Aliados Financieros señalaron que "la inflación de diciembre 2025 sorprendió al alza al mercado y volvió a impactar sobre las curvas en pesos, mientras los bonos en dólares cedieron terreno y el mercado ajustó expectativas de tasas y devaluación implícita". En la previa de una licitación exigente para el Tesoro, desde la consultora se cuestionan cómo seguirán las próximas ruedas.

Los analistas se muestran expectantes a lo que suceda hoy, en tanto señalan que se atraviesa una liquidez bastante ajustada en el mercado. En estas condiciones sale el Gobierno a renovar vencimientos en el orden de los $9,5 billones este miércoles, con unas tasas que se siguen meciendo en la volatilidad. En efecto, la tasa Tamar se ubica en el orden de TNA 32,63% y la caución a 1 día cerró en 91% con un promedio de 41,4% en la rueda de BYMA, según datos aportados por Wise Capital.

Por su parte, la tasa para adelantos en cuenta corriente se ubica en el orden del 42,6%. La curva de pesos de bonos a tasa fija, comprimió en el tramo corto alcanzando un promedio de TIR de 36,8% para los vencimientos de enero y febrero, y por el lado de los bonos hard dollar, los Globales marcaron una operación levemente bajista.

Menú de opciones en pesos

También desde Max Capital perfilaron el menú de instrumentos que ofrece hoy el Tesoro, entre los que se encuentran:

- cuatro Lecaps/Boncaps con vencimiento en feb-26, may-26, nov-26 y jun-27,

- cuatro Boncer con vencimiento en may-26, nov-26, jun-27 y jun-28,

- un Bontam con vencimiento en ago-26, y

- dos bonos dollar-linked con vencimiento en feb-26 y mar-26.

"El Tesoro enfrenta vencimientos por ARS9,5 bn, mayormente en manos del sector privado, luego del canje de deuda de la semana pasada, en el que el BCRA habría canjeado toda su tenencia de instrumentos dollar-linked", explicaron desde Max Capital, al tiempo que agregaron que "el Tesoro cuenta con apenas ARS3,1bn en depósitos en pesos en el BCRA (al 9 de enero, último dato disponible), apenas un tercio de los vencimientos del viernes, por lo que necesitará asegurar un alto rollover y probablemente se le exija un premio de tasa", explicaron.

Por otra parte, también hicieron La caución, que el lunes había cerrado en 91%, terminó en 25% ayer (con un promedio de 45,1%), por lo que pareciera que hubo un intento de bajar la tasa en la previa a la licitación. La licitación se da en un contexto de alta volatilidad de tasas, como reflejan los movimientos recientes de las tasas overnight.

La recepción de las ofertas comenzó a las 10 AM y finalizará a las 15 de este miércoles 14 de enero, mientras que la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el viernes 16 del mismo mes

