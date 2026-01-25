Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se pronostica un índice UV de 11, alcanzando la categoría de "Extremo". Se recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas del mediodía por el alto riesgo.

El Servicio Meteorológico Nacional indica que en el norte y centro del país los niveles también serán extremos, llegando a 12 o más en provincias como Misiones. En la Patagonia el riesgo sigue siendo alto pese a valores menores.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice solar ultravioleta (IUV) es una medida de la intensidad de la radiación UV con respecto a sus efectos sobre la piel humana. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este índice se expresa en una escala numérica donde, a mayor valor, mayor es el potencial de daño para la piel y los ojos en un menor tiempo de exposición.

Rayos UV

Es fundamental conocer este indicador para que la población pueda adoptar medidas de protección adecuadas según la intensidad de la radiación diaria. La OMS y la OPS subrayan que el monitoreo del IUV ayuda a prevenir daños inmediatos y enfermedades crónicas derivadas de la sobreexposición solar, permitiendo una planificación segura de las actividades al aire libre.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición prolongada a la radiación ultravioleta puede provocar consecuencias graves para la salud, que van desde quemaduras solares dolorosas hasta el envejecimiento prematuro de la piel. La OMS advierte que el daño acumulativo es el principal factor de riesgo para el desarrollo de distintos tipos de cáncer de piel, además de afecciones oculares como las cataratas.

Asimismo, la OPS señala que la radiación UV puede debilitar el sistema inmunitario, reduciendo la capacidad del cuerpo para defenderse de ciertas enfermedades. Los efectos nocivos no siempre son visibles de inmediato, por lo que la protección constante es necesaria incluso en días donde la temperatura no parece ser excesivamente elevada.

Para protegerse de forma efectiva, los organismos de salud recomiendan limitar el tiempo de exposición al sol, especialmente entre las 10:00 y las 16:00 horas, cuando los rayos son más intensos. Es esencial buscar la sombra y utilizar prendas de vestir que cubran la mayor parte del cuerpo, complementándolas con sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtro UV certificado.

Además, la OMS enfatiza el uso de protectores solares de amplio espectro con un factor de protección (FPS) de 30 o superior, aplicándolo generosamente cada dos horas o después de nadar o transpirar. Estas medidas, sumadas a una hidratación constante, son vitales para minimizar los riesgos asociados a los niveles extremos de radiación pronosticados.

