Calendario escolar 2026: estas son las fechas de inicio de clases en todo el país

La vuelta a clases en 2026 ya tiene fechas confirmadas. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, difundió el calendario escolar oficial con el detalle del inicio del ciclo lectivo en cada provincia, el cierre del año y el período de vacaciones de invierno.

Como ocurre cada año, las fechas no son unificadas en todo el país, cada jurisdicción define su propio cronograma, aunque todas deben cumplir con un piso mínimo de días de clase establecido a nivel nacional.

Cuándo empiezan las clases en 2026

El inicio del ciclo lectivo varía entre mediados de febrero y principios de marzo, según la provincia. Algunas jurisdicciones optaron por comenzar antes para extender el calendario anual, mientras que otras mantuvieron fechas tradicionales.

Estas son las fechas confirmadas de inicio de clases en 2026, provincia por provincia:

- Buenos Aires: 2 de marzo

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 25 de febrero

- Catamarca: 2 de marzo

- Chaco: 2 de marzo

- Chubut: 23 de febrero

- Córdoba: 2 de marzo

- Corrientes: 2 de marzo

- Entre Ríos: 2 de marzo

- Formosa: 2 de marzo

- Jujuy: 23 de febrero

- La Pampa: 2 de marzo

- La Rioja: 2 de marzo

- Mendoza: 25 de febrero

- Misiones: 2 de marzo

- Neuquén: 25 de febrero

- Río Negro: 2 de marzo

- Salta: 2 de marzo

- San Juan: 2 de marzo

- San Luis: 23 de febrero

- Santa Cruz: 25 de febrero

- Santa Fe: 2 de marzo

- Santiago del Estero: 18 de febrero

- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 24 de febrero

- Tucumán: 2 de marzo

Qué provincias comienzan antes el ciclo lectivo

Santiago del Estero será la primera provincia en iniciar las clases, el 18 de febrero. Le siguen San Luis, Chubut y Jujuy, que fijaron el comienzo para el 23 de febrero.

En tanto, la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz comenzarán el 25 de febrero, mientras que la mayoría de las provincias iniciará el ciclo lectivo el 2 de marzo.

Vacaciones de invierno 2026: cuándo son

El receso invernal también presenta diferencias según la jurisdicción. En 2026, las vacaciones de invierno estarán distribuidas entre el 6 y el 20 de julio, dependiendo de la provincia.

En todos los casos, el descanso tendrá una duración de dos semanas consecutivas, tal como establece el esquema habitual del sistema educativo argentino.

Cuántos días de clase habrá en 2026

Más allá de las fechas particulares de cada provincia, el calendario escolar 2026 contempla el cumplimiento obligatorio de 190 días de clases, el mínimo establecido por el Consejo Federal de Educación.

Este requisito rige para todas las jurisdicciones del país, independientemente de cuándo comience o finalice el ciclo lectivo en cada una.

Un calendario clave para familias y docentes

La publicación anticipada del calendario escolar permite a familias, docentes y estudiantes organizar con mayor previsión el año académico, planificar vacaciones y coordinar actividades extraescolares.

Con las fechas ya confirmadas, el sistema educativo se prepara para un nuevo ciclo lectivo que, una vez más, combinará criterios federales con la autonomía de cada provincia.