El lunes 26 de enero de 2026 se presenta como la jornada más calurosa de la semana en la región central del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por temperaturas extremas que afectará a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Se esperan cielos algo nublados y vientos del sector norte, condiciones que intensificarán la sensación térmica durante la tarde.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este lunes 26 de enero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el termómetro oscilará entre una mínima de 26°C y una máxima de 36°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día, con vientos provenientes del norte que rotarán al sur hacia la noche. La probabilidad de precipitaciones es baja, situándose apenas en un diez por ciento para el cierre de la jornada en la Capital Federal.

Clima lunes 26 de enero

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el calor será el protagonista absoluto con marcas térmicas que podrían rozar los 38°C en algunas localidades del interior. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda mantener una hidratación constante y evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17 horas. Se prevé que la humedad se mantenga en niveles moderados, lo que contribuirá a un ambiente sofocante en zonas urbanas.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte argentino, provincias como Misiones y Formosa registrarán temperaturas máximas de 35°C con un índice UV calificado como extremo. En la ciudad de Posadas, las autoridades locales mantienen una advertencia celeste por el riesgo alto de incendios debido a la persistencia de condiciones secas y calurosas. Por otro lado, en la provincia de San Luis se espera una jornada inestable con máximas promedio que alcanzarán los 28°C.

Hacia el sur del territorio, la Patagonia presentará condiciones más estables pero con vientos moderados en la zona costera. En el centro del país, Santa Fe experimentará un clima altamente inestable con nubosidad variable y temperaturas máximas que podrían llegar a los 39°C. Estas marcas térmicas extremas mantienen en alerta a los sistemas de salud provinciales ante posibles casos de agotamiento por calor en los grupos de riesgo.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el martes 27 de enero, se proyecta el ingreso de un sistema nuboso inestable que traería alivio parcial con chaparrones matinales en el AMBA. Las temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires descenderán levemente, situándose entre los 24°C de mínima y los 34°C de máxima. En el resto del país, la inestabilidad se profundizará con ráfagas de viento del sector sur que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

El miércoles 28 y jueves 29 de enero continuarán con un leve descenso térmico, estableciendo máximas cercanas a los 31°C en la zona central de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional indica que las condiciones de inestabilidad podrían prolongarse hasta el jueves por la mañana, con cielos mayormente nublados. No obstante, el calor extremo retomaría fuerza hacia el próximo fin de semana, manteniendo el patrón de altas temperaturas típico del verano.