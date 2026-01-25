Nazareno Cruz Otamendi (44), intendente de Quehué, en La Pampa, murió tras sufrir un trágico accidente vial durante la mañana de este sábado, ocurrido en el kilómetro 265 de la ruta provincial 18, mientras viajaba con su familia para pasar sus vacaciones en la Costa Atlántica.

El accidente fatal tuvo lugar alrededor de las 6 de la mañana, cuando el intendente pampeano viajaba en su camioneta Fiat Strada, junto a su esposa y sus dos hijos menores de edad, y un hidráulico desprendido de un camión golpeó contra el asiento del conductor, provocándole una muerte en el acto.

El hombre tenía 44 años y se desempeñaba como intendente de la localidad pampeana de Quehué, puesto que ocupaba desde diciembre de 2023, contando con un mandato vigente hasta 2027. Asimismo, también era médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional de La Pampa.

Más allá de su rol político, en las redes sociales de Cruz Otamendi se lo veía como una persona cercana a su familia, dadas las fotos que compartía con sus hijos y seres queridos. A su vez, en la comunidad pampeana se lo reconocía por su compromiso con la gestión local y su cercanía con los vecinos.

"Mi más profundo pesar por el fallecimiento del intendente de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor", expresó tras lo ocurrido el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

El senador nacional Daniel Kroneberger y el diputado provincial Francisco Torroba también enviaron sus condolencias tras el fallecimiento del jefe comunal pampeano, que significó un duro golpe para la localidad que gobernaba, despertando un dolor colectivo y llamando a debatir sobre la seguridad en las rutas provinciales.

El intendente pampeano viajaba durante la mañana de este sábado en su camioneta Fiat Strada, junto a su esposa y sus dos hijos menores de edad, cuando un hidráulico desprendido de un camión tipo grúa golpeó contra el asiento del conductor, provocándole una muerte en el acto.

Según indicaron las primeras reconstrucciones del hecho, el camión circulaba en sentido contrario cuando pasó por al lado de la camioneta del jefe comunal y uno de los hidráulicos laterales se desprendió, golpeó contra el asfalto y luego pegó contra el asiento del conductor, provocando la muerte inmediata de Cruz Otamendi.

Luego del golpe, la esposa del intendente pampeano logró tomar control de la camioneta desde el asiento del acompañante, para así poder maniobrar el vehículo hasta lograr detenerse en la banquina. Si bien los ocupantes fueron trasladados al Hospital de General Acha, ninguno sufrió heridas graves.

