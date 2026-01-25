Belgrano amargó el debut de Almirón y en Arroyito lo único 'Gigante' fueron las lágrimas

En un partido vibrante desde el inicio, Belgrano de Córdoba se llevó un triunfo notable de Rosario ante Central, venciéndolo 2-1 con goles en los instantes finales y dejando al debut de Jorge Almirón como técnico 'canalla' con sabor amargo por la infartante definición.

El equipo rosarino se había puesto en ventaja a través de un penal de Ángel Di María, falló que llegó desde el VAR cobrado por el siempre polémico Yael Falcón Pérez. En rigor lo que ocurrió fue sobre un costado del área, con un roce mínimo de Juan Velázquez al mismo Di María, que se tiró al piso de manera espectacular y comenzó a revolcarse ante el reclamo de los jugadores de Belgrano de que no había falta.

Finalmente Valiño en el VAR y Falcón Pérez en la cancha concedieron el tiro de los 12 pasos, que el exdelantero de la Selección transformó en el 1-0.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Di María hizo otro gol de penal, pero Rosario Central terminó con las manos vacías.

Belgrano se fue al entretiempo con la bronca de ese penal, pero emparejó el trámite en la segunda etapa, luchando por la igualdad. Sin embargo, se acercaba el final y el marcador seguía a favor de Central, lo que les daba a jugadores y público del 'Canalla' la certeza de que el partido "ya estaba".

Era un espejismo, porque los dos minutos finales iban a convertirse en una pesadilla para Central: primero Facundo Mallo marcó el empate en contra de su valla cuando intentaba frenar a Ramiro Hernandes.

Y apenas 60 segundos más tarde, un tremendo remate desde el borde del área de Lautaro Gutiérrez, disputando su segundo partido en Primera División, convirtió al Gigante de Arroyito en un valle de lágrimas a cielo abierto.

Los hinchas de Central no podían entender cómo un partido que parecía ganado se escapaba de una manera tan increíble, y para graficar lo que fue la hazaña de Belgrano basta apenas un dato de la estadística: hacía 25 años que Belgrano no se llevaba una victoria de la cancha de Central. Zielinski lo disfrutó desde el vestuario, Falcón Pérez lo había echado un rato antes en una de las discusiones que venían de las broncas del primer tiempo.

El partido terminó con Di María furioso, reclamándole a Falcón Pérez por lo que consideraba había sido una falta cometida por Belgrano en el nacimiento de la jugada del segundo gol. Y esa frustración de 'Fideo' era de la de todo Central, que perdió un partido que parecía ganado. Ahora Belgrano recibirá a Tigre el jueves, en tanto que Central irá a visitar a Racing el miércoles.

Síntesis del partido

Torneo Apertura - Rosario Central 1 – 0 Belgrano de Córdoba

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Jorge Baliño

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Alexis Soto, Facundo Mallo, Ignacio Ovando; Agustín Sández, Vicente Pizarro, Franco Ibarra, Enzo Giménez; Jaminton Campaz, Alejo Véliz y Ángel Di María. DT: Jorge Almirón.

Belgrano (Cba): Thiago Cardozo; Federico Ricca, Lisandro López, Alexis Maldonado, Leonardo Morales; Juan Velázquez, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo: 48m. Ángel Di María (RC)

Goles en el segundo tiempo: 43m. Facundo Mallo (B/EC) y 44m. Lautaro Gutiérrez (B).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Alcides Benítez por Leonardo Morales (B), 13m. Francisco González por Adrián Sánchez (B), 24m. Emanuel Coronel por Alexis Soto y Enzo Copetti por Alejo Véliz (RC), 29m. Lucas Passerini por Emiliano Rigoni (B), 38m. Ramiro Hernandes por Santiago Longo y Lautaro Gutiérrez por Juan Velázquez (B), y 42m. Luca Raffin por Jaminton Campaz y Federico Navarro por Franco Ibarra (RC).

Incidencias en el segundo tiempo: 10m. expulsado Ricardo Zielinski (B)

NA/HB