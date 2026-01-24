Ronaldo, el fenómeno albiazul

Vino, vio y venció. Ronaldo Iván Martínez conquistó a Talleres en apenas cinco días. Los aplausos que coronaron su debut con la camiseta albiazul, el viernes por la noche en el Estadio Kempes, completaron una semana soñada para el delantero paraguayo. Desembarco en Córdoba, revisión médica, firma de contrato, conferencia de prensa, un par de entrenamientos junto a sus nuevos compañeros y el gol que encaminó el triunfo 2-1 en el partido ante Newell´s fueron los primeros capítulos de su historia en barrio Jardín. La sucesión de episodios resultó tan acelerada como prometedora.

“Vengo de conseguir muchas cosas importantes con Platense y quiero lograr lo mismo acá en Talleres”, marcó la cancha Martínez en su primer contacto formal con el periodismo, luego de ser anunciado como un aporte de ‘experiencia y jerarquía’ para el plantel que dirige Carlos Tevez.

Talleres desembolsó US$ 3.000.000 para adquirir el 50% de los derechos económicos y la totalidad de los derechos federativos del pase del jugador.

“No sé si es una mochila pesada haber sido el goleador del último torneo, porque uno trabaja para hacer goles. Dios quiera que pueda ir de vuelta por ese camino”, puntualizó el ex jugador ‘calamar’ el martes pasado, cuando ni siquiera se imaginaba titular en el arranque del campeonato. “Es el delantero que necesitábamos”, declaró Tevez, tras la aprobación del primer examen del Torneo Apertura, sobre la presentación en sociedad del atacante guaraní.

CERCA DE LA REVOLUCIÓN. La contratación de Ronaldo Martínez marca un cambio de paradigma respecto a los últimos mercados de pases de la gestión de Andrés Fassi. /// PRENSA TALLERES

“Terminó acalambrado, hay que tener en cuenta que llegó hace un par de días y que sólo pudo entrenarse a medias”, destacó ‘El Apache’ respecto a Martínez, a quien sorpresivamente ubicó en la formación inicial frente a ‘La Lepra’.

Puesto a conocerse en cancha con sus compañeros, el paraguayo padeció la falta de claridad del mediocampo en el arranque del partido, aunque eso no le impidió contar con un par de situaciones. Tras dos piruetas fallidas, el atacante pudo celebrar luego de conectar de cabeza un tiro libro muy bien ejecutado por Giovanni Baroni, el juvenil mediocampista cuya inclusión terminó siendo el gran acierto de Tevez.

“Estoy muy contento de haber empezado así, y muy agradecido por el apoyo de la gente”, destacó el paraguayo en alusión a su debut goleador.

CAMPEÓN CON PLATENSE. Ronaldo Martínez fue uno de los artífices del histórico título que 'El Calamar' obtuvo en el Torneo Apertura 2025. El paraguayo eligió venir a Talleres y no jugar la Copa Libertadores con el equipo de Vicente López. /// CEDOC PERFIL

Tarde pero seguro

Como ya es habitual en los últimos mercados de pases, la llegada de nuevos futbolistas se hizo esperar en barrio Jardín. El ‘combo’ de refuerzos -Ronaldo Martínez, Juan Sebastián Sforza y Diego Valoyes- fue anunciado en vísperas del debut, y sirvió para calmar la ansiedad de los hinchas. Martín Río, mediocampista proveniente de Banfield, ya entrena con el plantel albiazul y la oficialización de su contratación es inminente. Otra película de suspenso, aunque con una trama diferente: más certezas y menos apuestas. Y más espacio liberado para los juveniles del club.

En el caso de Martínez, Talleres desembolsó US$ 3.000.000 para adquirir el 50% de los derechos económicos y la totalidad de los derechos federativos del pase del jugador. El contrato que vincula a las partes se extiende hasta el 31 de diciembre de 2028, con posibilidad de prórroga por un año más. “Es un paso importante en mi carrera”, aseguró el futbolista, quien se mostró entusiasmado por estar bajo las órdenes de Tevez. “Es un delantero como yo, y sé que puedo aprender mucho de su mano”, destacó.

En su foja de servicios, Martínez acredita 59 goles en 216 partidos, con anteriores pasos por los clubes paraguayos Cerro Porteño, Deportivo Capiatá y Resistencia, Central Norte de Salta, The Strongest de Bolivia y Platense.

En Platense, donde jugó durante tres años y fue subcampeón de la Copa de la Liga 2023 y campeón del Torneo Apertura 2025, Martínez fue despedido públicamente con estas palabras: “Desde nuestro club le agradecemos por su profesionalismo, alegría y gran valentía para defender la marrón y blanca. Platense siempre va a ser tu casa y las puertas siempre van a estar abiertas para vos. Hasta la próxima, RM77”.

UN SUEÑO MUNDIAL. Martínez fue incluido en las últimas tres convocatorias del seleccionado de Paraguay, que ya tiene su boleto para la XIII edición de la Copa de la Fifa. /// CEDOC PERFIL

En setiembre pasado fue convocado por Gustavo Alfaro para defender los colores de su país en los partidos de Eliminatorias con Ecuador (0-0) y Perú (1-0), en los que fue titular. Luego fue citado para los amistosos ante Japón (2-2), Corea del Sur (0-2), Estados Unidos (1-2) y México (2-1), jugando de entrada en el primero, ingresando desde el banco en el segundo y sin minutos en cancha en los últimos dos compromisos. “Confío en que seguir por este camino de hacer goles me va a llevar al Mundial”, expresó.

En la XXIII edición de la Copa de la Fifa, Paraguay integrará el Grupo D junto a Estados Unidos, Australia y el ganador del repechaje europeo que animarán Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.

INVERSOR EN RETIRADA. Ronaldo, el ex goleador brasileño que inspiró el nombre del flamante delantero de Talleres, fue dueño de los clubes Real Valladolid y Cruzeiro. /// CEDOC PERFIL

En el nombre del gol

“Mi primer nombre es por ‘el Fenómeno’ y el segundo por Zamorano, y estoy contento por esa decisión de mis padres”, afirma Ronaldo Iván Martínez, cada vez que le preguntan por la historia que lo emparenta con el ex astro brasileño, campeón del mundo en 1994 y 2002.

Ronaldo Luiz Nazário de Lima, notable delantero que vistió las camisetas de Cruzeiro y Corinthians de Brasil, PSV de Países Bajos, Barcelona y Real Madrid de España, y los italianos Inter y Milan, hoy es un inversor en retirada, casi fuera de juego, en el ámbito del fútbol.

Entre 2018 y 2025 fue dueño del Real Valladolid. Adquirió el 51% del paquete accionario en 30 millones de euros y, luego de dos ascensos y tres descensos, vendió su participación por casi el doble a una sociedad conformada por el grupo norteamericano Ignite Sports Spain y el fondo de inversión Ben Oldman Loan Partners, que tiene capitales europeos y sede en Islas Caimán. Previamente, ‘el Fenómeno’ había estado en conversaciones con el consorcio mejicano-estadounidense MountainStar Sports Group, donde tiene participación el presidente de Talleres Andrés Fassi.

En 2021, Ronaldo compró el Cruzeiro de Belo Horizonte en 78 millones de euros y lo convirtió en la primera sociedad anónima del fútbol brasileño. Allí permaneció hasta 2024, cuando cedió su participación al empresario supermercadista Pedro Lourenco, a cambio de 117 millones de dólares. En su rol de capitalista del fútbol, el ex astro brasileño también estuvo a punto de comprar el Amora Futebol, un club del ascenso portugués, en 2023.