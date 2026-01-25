Murió Matilde Noble Mitre de Saguier, a los 87 años de edad

A los 87 años de edad, murió en la ciudad de Buenos Aires la señora Matilde Noble Mitre de Saguier, de familias profundamente ligadas al periodismo, ya que era tataranieta de Bartolomé Mitre, expresidente y fundador de La Nación, y sobrina de Roberto Noble, el fundador de Clarín.

Sus restos serán velados este lunes en el cementerio privado Jardín de Paz, y alrededor de las 11 serán despedidos con una misa exequial, según indicaron sus allegados.

Matilde Noble Mitre, que ya mencionamos formaba parte de familias fundamentales del periodismo en la Argentina, había nacido en marzo de 1939 en Capital Federal, y deja un legado de tuvo 6 hijos y 18 nietos. A lo largo de su vida, se destacó por su profunda vocación solidaria y cumplió larga tarea como acompañante espiritual desde el grupo de oración de la iglesia Santa Catalina, ubicada en Viamonte y San Martín, en el barrio porteño de San Nicolás.

Era hija de Julio Argentino Noble, diputado nacional y hermano de Roberto Noble, el fundador de Clarín, y de María Helena Mitre, por parte de quien era nieta de Bartolomé Mitre y Vedia, quien estuvo al frente del diario La Nación en dos oportunidades.

Matilde nació tiempo después del fallecimiento de su hermano mayor, Julio Luis, y completó sus estudios secundarios en el colegio Mallinckrodt, fundado por la congregación de las Hermanas de la Caridad Cristiana. A los 20 años se casó con el abogado Julio César Saguier, dirigente de fuerte militancia radical e intendente de Capital Federal bajo la presidencia de Raúl Alfonsín.

En la actualidad, la señora Matilde Noble Mitre era la principal accionista de la sociedad editora de La Nación, y su hijo, Julio César Saguier es el actual director del grupo. Las añejas vinculaciones de su familia con el periodismo la convirtieron en privilegiada testigo de gran parte de la historia del último siglo en la Argentina.

AS./HB