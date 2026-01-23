En pleno desarrollo de la obra, la Circunvalación de Río Cuarto sumó su primer tramo habilitado y Llaryora lo definió como "histórica"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, calificó como “histórica” la habilitación del primer tramo de la Circunvalación de Río Cuarto, una obra estratégica para la infraestructura vial del interior provincial, que ya se encuentra en funcionamiento y mejora la circulación entre la Ruta Nacional 8 y calle Molina, beneficiando a vecinos, transportistas, productores rurales y turistas.

La apertura se concretó tras la inauguración de la Autovía Río Cuarto–Santa Catalina Holmberg por parte de Vialidad Nacional, lo que posibilitó la vinculación directa con la duplicación de calzada ya ejecutada sobre la Ruta A-005. Este avance genera una mejora inmediata en la conectividad y en el ingreso a la ciudad.

Desde su cuenta en la red social "X", el mandatario sostuvo que tomó la decisión de habilitar de manera inmediata esta primera etapa de la circunvalación, a la que definió como una de las obras viales en ejecución más importantes del país. El tramo inaugurado tiene una extensión de dos kilómetros y ya permite una circulación más ágil, segura y ordenada en uno de los accesos clave a la capital alterna.

Llaryora destacó además el ritmo de ejecución de la obra y su impacto regional, al señalar que los trabajos avanzan en seis frentes simultáneos sobre las rutas A-005 y 8, con más de 650 trabajadores directos e indirectos y alrededor de 300 máquinas viales en funcionamiento.

Perfil de autopista

La nueva Circunvalación de Río Cuarto tendrá una extensión total proyectada de 42 kilómetros y un perfil de autopista. Se trata de un corredor esencial para la industria, el comercio, el turismo y la producción agropecuaria de toda la región, por donde circulan más de 15.000 vehículos diarios, incluidos unos 5.000 camiones.

La obra es ejecutada por el Gobierno de Córdoba a través de Vialidad Provincial y demanda una inversión superior a los 300 millones de dólares. Actualmente, los trabajos presentan distintos grados de avance en sectores estratégicos, como la duplicación de calzada, colectoras e intercambiador entre General Molina y La Rioja, la readecuación de la rotonda Wittouck y la construcción de viaductos y nuevos puentes.

Uno de los tramos más complejos es la duplicación del puente Islas Malvinas, una intervención clave para ampliar la capacidad vial y reducir la congestión en un sector de alto tránsito pesado. Allí se ejecutan tareas de pilotaje con un presupuesto superior a los 70 mil millones de pesos, a cargo del consorcio Pablo Federico–Astori.

El secretario de Obras y Servicios Públicos de Río Cuarto, Martín Cantoro, destacó la magnitud del proyecto y su impacto urbano, y subrayó que el avance de los seis frentes activos ya genera mejoras concretas para el tránsito en distintos puntos de la ciudad.