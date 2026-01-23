Para acercar el Poder Legislativo al interior, Laboulaye será sede de la apertura del 148° período de sesiones

La Legislatura de la Provincia de Córdoba llevará adelante la ceremonia de apertura del 148° período ordinario de sesiones el domingo 1 de febrero a las 18 horas en el Cine Teatro Sporting de la ciudad de Laboulaye, cabecera del departamento Presidente Roque Sáenz Peña. Durante el acto institucional, el gobernador Martín Llaryora pronunciará su mensaje inaugural ante los legisladores provinciales.

Córdoba lidera el ranking nacional de encarcelamiento con 377 presos cada 100 mil habitantes

Por segunda vez en la historia, la apertura del período legislativo se desarrollará fuera de la capital provincial. La elección de Laboulaye da continuidad a la experiencia iniciada en 2024 en la ciudad de Deán Funes y consolida una modalidad que busca acercar el funcionamiento del Poder Legislativo a distintas regiones del territorio cordobés.

La vicegobernadora Myrian Prunotto, presidenta de la Legislatura, valoró la decisión de sostener esta iniciativa y remarcó su carácter institucional. “Será la segunda apertura del año legislativo en el interior provincial y eso habla del compromiso de esta gestión y de la buena experiencia iniciada el año pasado en la ciudad de Deán Funes”, señaló.

Viano lanza un nuevo Parque Industrial en Luque con energía plena asegurada por 15 años

En la misma línea, Prunotto subrayó que la continuidad de este esquema refuerza una mirada federal del Poder Legislativo. “Esta continuidad es clave porque demuestra que el federalismo es una decisión sostenida y que la Legislatura trabaja de cara al conjunto de la provincia”, afirmó.