Córdoba busca reforzar su posicionamiento internacional en FITUR 2026

La provincia de Córdoba participa de FITUR 2026, una de las ferias internacionales de turismo más relevantes del mundo, que se desarrolla del 21 al 25 de enero en el predio de IFEMA Madrid. La presencia cordobesa apunta a fortalecer el posicionamiento internacional del destino, generar oportunidades comerciales y consolidar vínculos institucionales con actores clave del sector turístico global.

La delegación está integrada por el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani; el vocal del organismo, Diego Barbieris; el responsable de Productos Turísticos, Leonardo Rodríguez; y el presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba, Gustavo Peralta. Los representantes provinciales forman parte de la comitiva argentina que reúne a destinos, empresas y autoridades del ámbito público y privado.

En el marco de la feria, Córdoba realizó una presentación en el stand de Argentina centrada en la propuesta del pasaporte dual entre el Camino del Cura Brochero y el Camino de Santiago. Durante la actividad, se presentó la medalla de peregrinación dual, un reconocimiento simbólico que se entrega a quienes acreditan haber recorrido al menos 100 kilómetros en ambos caminos. La propuesta se inscribe en un proceso de certificación que permite a los peregrinos completar la experiencia tanto en Europa como en Córdoba.

En ese contexto, Capitani destacó la importancia de la participación cordobesa en FITUR y señaló que la feria representa una oportunidad estratégica para atraer turismo internacional, mostrar a la provincia como destino turístico y como espacio de inversión, y avanzar en una agenda vinculada a la conectividad aérea, la hotelería y los grandes eventos.

La presencia de Córdoba en FITUR 2026 forma parte de una estrategia sostenida de promoción internacional que incluye la difusión de la agenda de eventos y competencias previstas para los próximos años, así como el fortalecimiento de la conectividad aérea, uno de los ejes centrales para posicionar a la provincia en mercados estratégicos de Europa y el mundo.