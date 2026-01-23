El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 23 de enero

Este viernes 23 de enero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.450 pesos y cotiza a 1.400 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.450.
Dólar Blue
- - Compra: $1.479
- - Venta: $1.510.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.458,81 para la compra, y $1.460,80 para la venta.
Este viernes 23 de enero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.460.
BBVA
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.450.
ICBC
- - Compra: $1.395.
- - Venta: $1.450.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.414.
- - Venta: $1.454.