El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 23 de enero

Este viernes 23 de enero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.450 pesos y cotiza a 1.400 pesos para la compra.

Perfil Redacción Córdoba
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.400.
  • - Venta: $1.450.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.479
  • - Venta: $1.510.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.458,81 para la compra, y $1.460,80 para la venta.

Este viernes 23 de enero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.400.
  • - Venta: $1.460.

BBVA

  • - Compra: $1.400.
  • - Venta: $1.450.

ICBC

  • - Compra: $1.395.
  • - Venta: $1.450.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.414.
  • - Venta: $1.454.
