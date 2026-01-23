Dante Rossi: “Córdoba es castigada por la Nación peor que durante el kirchnerismo”

El legislador radical Dante Rossi afirmó que “Córdoba es castigada por la Nación peor que durante el kirchnerismo”.

“No mandan la plata para la Caja (de Jubilaciones), ni arreglan las rutas, ni envían ATP, ni subsidios para el transporte, ni fondos para los comedores y merenderos”, agregó el legislador provincial del bloque “Construyendo Córdoba”.

Además señaló en declaraciones al sitio En Redacción que “un eventual gobierno de La Libertad Avanza en Córdoba (LLA) entregaría a la Nación la Caja de Jubilaciones, aplicaría motosierra a la salud y avalaría el ajuste a nuestra universidad nacional”.

“Los radicales no tenemos nada que ver ni con el cordobesismo ni con LLA”, aclaró Rossi.

"La UCR debe llamar a otras fuerzas políticas"

“Lo somos funcionales ni al cordobesismo ni a los que le hacen daño a la provincia. La UCR debe llamar a otras fuerzas políticas con las cuales existen coincidencias, para ganarle al peronismo en el 2027, sobre la base de ideas nuevas”, recalcó.

“Los cordobeses van a confiar en nosotros cuando mostremos que si llegamos al gobierno van a tener más seguridad, mejor salud, educación y calidad institucional, y que vamos a promover una provincia más productiva”, sostuvo el legislador radical disidente”.

Rossi, crítico del presidente Javier Milei, es uno de los anotados para disputar la intendencia de la ciudad de Córdoba en 2027.

