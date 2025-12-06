Rossi se lanzó y engrosa el pelotón radical que encabeza Negri de anotados para la Intendencia 2027

En la UCR ya son varios los anotados para pelear por la intendencia capitalina en 2027, aunque el centenario partido debe resurgir de las cenizas tras la implosión de la interna feroz que dejó el enfrentamiento entre Ramón Mestre y Rodrigo de Loredo en las Legislativas del 26-O, que promete nuevos capítulos.

Pensando en recuperar la Capital para la UCR, dirigentes boina blanca de distintos núcleos internos caminan la ciudad con la mira en el 2027. Juan Negri corre con ventaja -dicen los propios- al exhibir números altos de conocimiento y el haberle cedido la candidatura a De Loredo en los últimos comicios locales.

El legislador Dante Rossi (Construyendo Córdoba) se lanzó ayer en un acto masivo en el barrio de Alto Alberdi. "Llamamos a todos los que quieran construir una Ciudad mejor", señaló El Colo al trazar el objetivo con miras al Palacio 6 de Julio.

De este modo, el alfonsinista se sumó al pelotón radical que encabeza Negri de los anotados por la intendencia 2027. También están en carrera el concejal Sergio Piguillem, la cornejista Soledad Carrizo y el valdecista con un pie en Corrientes, pero siempre presente, Javier Bee Sellares.

Hay pocas cosas en las que tienen coincidencias los correligionarios que aspiran a meterse en la pulseada electoral por la Capital. La dura crítica contra la gestión peronista de Daniel Passerini, a la que califican de "mala", es la más visible. También comparten el leitmotiv de recuperar la Ciudad bajo el signo radical.

En el mitin de ayer, Rossi cuestionó que la ciudad "perdió orden, perdió cercanía y perdió rumbo", y convocó a todos los vecinos, sin importar su pertenencia partidaria, a construir "una Córdoba que funcione", en un tiro por elevación al peronismo en el poder local.

“Quiero una ciudad más segura, más limpia, con transporte que sirva, con servicios que respondan y con un Estado municipal que gestione de verdad. Córdoba puede estar mejor, y vamos a trabajar para lograrlo”, expresó el alfonsinista en su arenga a la tropa.

El parlamentario anunció que junto a su equipo recorrerá los más de 500 barrios, escuchando a los vecinos y tomando sus propuestas: "La ciudad se gobierna desde la calle, no desde un escritorio", sentenció Rossi.

El Colo estuvo acompañado por el anfitrión, el boina blanca de la seccional 11 Walter González, quien celebró el inicio de un camino con un objetivo claro: “Devolverle a Córdoba el protagonismo y el brillo que tuvo durante las gestiones radicales”.

También participaron dirigentes sociales, barriales, sindicales y referentes de distintos espacios políticos, se dijo desde la organización. "No vengo a improvisar. Vengo a proponer una gestión seria, cercana y moderna", concluyó el radical capitalino anti-Milei.

Objetivo: Palacio 6 de julio

Negri viene de ceder la postulación a intendente en 2023 a De Loredo, con quien selló una alianza. Y secunda a Marcos Ferrer en el Comité Provincia. Cerca del ex concejal, que en pocos días asumirá la representación de la UCR en el ERSEP (se viene una movida por eso), afirman que corre con ventaja por su alto nivel de visibilidad entre los vecinos.

"Hoy tiene un 70% de conocimiento en la ciudad", dijo un leal al tiempo que señaló que "va a acelerar a fondo" en su meta rumbo al Palacio 6 de Julio. El morenista es de la idea de hacer "un gran frente" para gobernar el territorio capitalino. En las últimas horas, Negri celebró la "gran noticia" de la incorporación legal de las aplicaciones como Uber o Cabify al sistema de transporte de la ciudad.

"Córdoba debía mirar hacia el futuro y de una vez por todas pensar a los servicios públicos en función de quienes los usan y no de quien está detrás de un escritorio", afirmó el ex edil al recordar que hace 10 años peleó en soledad esta propuesta soportando “amenazas” de quienes eran dueños de agencias de taxis y remis.

En tanto, Piguillem viene caminando las seccionales en su rol de concejal. Y, a su vez, ya dejó en claro que está anotado en la carrera rumbo a la intendencia. Con su programa "Tu voz en el Concejo", el radical ya lleva recorrido cerca de 120 barrios en estos dos años de gestión.

"La aspiración que tengo es que el radicalismo vuelva a gobernar la ciudad, pero la vuelva a gobernar retomando la senda del círculo virtuoso que dejó Rubén Américo Martí en los 90. Creo que es el camino que la ciudad de Córdoba no debió abandonar nunca", aseveró el integrante del bloque UCR en el Concejo.

En los últimos días, la cornejista Carrizo, aliada de De Loredo, exteriorizó su voluntad de ir por el principal sillón del Palacio 6 de Julio. Con esa hoja de ruta ya recorre el ejido municipal. La radical teñida de violeta, quien acaba de finalizar su mandato en Diputados, defiende la premisa de armar “un gran frente no peronista” en Córdoba para 2027.

Su decisión de integrar la mesa opositora que encabeza La Libertad Avanza en territorio mediterráneo cosechó adhesiones, pero también le valió duras críticas de los radicales anti-Milei. "Si Llaryora y Passerini llegaron al municipio capitalino porque no lo podría hacer esta radical", dicen los que la escucharon hablar del tema. Cerca de la referente del núcleo Construyendo Juntos destacan como valor el haber sido intendenta de Quilino.

"Hay poco partido para tantos candidatos", resaltó un boina blanca en su comentario cargado de ácida ironía ante el pelotón de correligionarios que quieren disputar la candidatura a intendente por la UCR. La interna radical nunca da respiro.