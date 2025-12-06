Llaryora celebró la llegada de los F-16 y reivindicó el ADN aeronáutico cordobés

La llegada de los primeros F-16 al país abrió una cadena de reacciones institucionales que trascendió lo militar. Entre ellas, la del gobernador Martín Llaryora, quien expresó un fuerte apoyo por la incorporación y subrayó el rol estratégico que Córdoba vuelve a ocupar en materia de defensa.

En una publicación difundida en sus redes oficiales, Llaryora afirmó: “Quiero expresar el beneplácito de la provincia de Córdoba por la llegada al país de los aviones F-16 (…) destinados a fortalecer y modernizar a nuestra Fuerza Aérea Argentina”. Y añadió que este paso representa “un avance trascendental para la defensa nacional”.

El mandatario provincial destacó que la elección de Córdoba para recibir y acondicionar los F-16 responde a una historia que combina infraestructura, formación especializada y cultura aeronáutica. En su mensaje, sostuvo: “Celebro especialmente que sea nuestra provincia la que reciba estas aeronaves para su acondicionamiento, porque aquí contamos con el capital humano, la experiencia y la capacidad técnica que distinguen a los cordobeses desde hace más de un siglo”.

Esa valoración incluye a la Escuela de Aviación Militar, a la histórica FADEA y a las miles de trayectorias formadas durante décadas en hangares, talleres y bases aéreas, sostuvo en su cuenta de X. “Para Córdoba —dijo— la Fuerza Aérea no es sólo una institución: es parte de nuestra identidad, de nuestras familias, de nuestras escuelas de formación y de nuestra historia de trabajo”.

El rol de Las Higueras



La Base Aérea de Las Higueras será el punto de ingreso y adecuación de los F-16. Llaryora remarcó que sólo un puñado de lugares en el país tiene la capacidad técnica para operar aeronaves de esa complejidad. “Es la consecuencia directa del compromiso y la vocación de miles de cordobeses que sostuvieron con orgullo y disciplina el prestigio de la aviación argentina”, afirmó.

El gobernador interpretó la llegada de los cazas como un reconocimiento colectivo: “No es sólo un hecho operativo; es también un reconocimiento al valor de nuestra gente y al profundo significado que la Fuerza Aérea tiene para Córdoba”.