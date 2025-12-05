Verano en el caribe: cuánto cuesta viajar desde Córdoba a Punta Cana con descuento de hasta 60%

Arajet, la aerolínea bandera de la República Dominicana, concretó en la madrugada del martes 2 de diciembre su vuelo inaugural entre Córdoba y Punta Cana, una conexión que marca un paso clave en la expansión de la compañía en el Cono Sur y fortalece la oferta internacional del Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella. El vuelo, que partió a las 00.40, convierte a Córdoba en el segundo destino de Arajet en Argentina, luego de Buenos Aires.

Todo indica que en esta temporada veraniega nuevamente el turismo emisivo superará al receptivo

La nueva operación comenzó con cinco frecuencias semanales y busca captar a un público en pleno crecimiento. La elección de Córdoba no fue casual: en el primer semestre de 2025, la llegada de turistas argentinos a República Dominicana creció un 89,5 % respecto del mismo período del año anterior, y Argentina ya se posiciona como el tercer mercado emisor hacia ese país, con proyecciones cercanas a los 450.000 visitantes para este año.

“La respuesta del mercado cordobés ha superado nuestras expectativas desde el primer día. La demanda ha sido extraordinaria y confirma el enorme potencial de esta conexión. Nuestro objetivo es seguir creciendo hasta alcanzar siete frecuencias semanales”, afirmó José Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones de Arajet, durante la presentación del vuelo inaugural. Para la compañía, el arribo a Córdoba representa una apuesta estratégica: abre una puerta directa al Caribe desde el interior argentino y amplía el acceso a la red de destinos que Arajet conecta desde República Dominicana hacia Norte, Centro y Sudamérica.

Precios de aéreos a Punta Cana desde Córdoba

La ruta Córdoba–Punta Cana se posiciona además como una opción competitiva en materia tarifaria. En su primera semana, la compañía lanzó una promoción con tickets ida y vuelta por menos de US$ 500. Luego, los valores se ubicarán entre los US$ 750 y US$ 1100, según temporada y disponibilidad.

Con una flota moderna de Boeing 737 MAX y bases operativas en Santo Domingo y Punta Cana, Arajet viene consolidando un modelo de vuelos eficientes, de bajo costo y con creciente presencia en la región. La compañía sostiene que su desembarco en Córdoba permitirá dinamizar el turismo emisivo y mejorar la conectividad internacional del interior del país, un reclamo recurrente de los viajeros argentinos.

Con esta inauguración, Arajet reafirma su estrategia de expansión en Sudamérica y proyecta seguir creciendo en el mercado argentino de la mano de una demanda que, según la aerolínea, “llegó para quedarse”.