Escuela de Carlos Paz negó abusos en el jardín: madres y padres exigieron justicia en una manifestación

El Centro Parroquial de Educación y Cultura "Margarita A. de Paz" difundió este viernes un comunicado oficial en el que se refirió a las denuncias sobre presuntos abusos sexuales que habrían ocurrido en mayo de 2025 en el nivel inicial de la institución de Villa Carlos Paz. Parte de la comunidad educativa se manifestó en la puerta del colegio.

En el documento dirigido a las familias, el establecimiento católico afirmó que la información que circula "se refiere a supuestos hechos que no se encuentran probados ni acreditados en modo alguno y que habrían ocurrido fuera del horario escolar del Jardín".

Madres denuncian presuntos abusos en un jardín de Carlos Paz: "Sentimos el abandono de la institución y la justicia"

La institución remarcó que cumple "acabadamente" con los protocolos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, con intervención directa de las autoridades competentes cuando los casos lo requieren.

El comunicado señaló que la autoridad judicial es la que interviene "en la investigación penal pertinente a los fines de la determinación de la eventual existencia o no del hecho delictivo denunciado". En ese marco, el Centro Parroquial aseguró que "a través de sus autoridades y docentes, se ha puesto a disposición de la Justicia para colaborar y cooperar en la investigación penal de serle requerido".

Además, el equipo de conducción institucional agregó que "desde el primer momento, esta institución ha estado a plena disposición de los padres para dar las explicaciones y respuestas necesarias, siempre dentro del ámbito educativo".

Uno de los puntos destacados del comunicado fue la mención a la asistencia regular de las menores involucradas. "Las estudiantes en cuestión han asistido de manera regular a sus salas del Jardín durante todo el año, participando de todas las actividades propuestas", indicó el documento.

La institución apeló "a la buena fe de todas las familias para permitir que la Justicia pueda realizar sus labores pertinentes y arribar a las conclusiones que pudieran corresponder en derecho", y expresó su confianza en que "el diálogo respetuoso y sincero siempre conducirá a la verdad y al bien común".

Contexto de las denuncias

Las declaraciones del establecimiento educativo se produjeron después de que dos madres de niñas de cuatro años denunciaran públicamente un presunto caso de abuso sexual que habría afectado a sus hijas el 19 de mayo de 2025.

María (nombre ficticio) relató en diálogo con Radio Continental Córdoba que descubrió sangre vaginal en la ropa interior de su hija al regresar del jardín ese día. "Le saco la ropa del jardín, la ropa interior, y veo que tenía una mancha importante de sangre", describió. La menor fue llevada al Hospital Gumersindo Sayago, donde dos pediatras activaron el protocolo correspondiente. Esa misma noche se presentó la denuncia formal.

Lola (nombre ficticio), madre de otra niña de la misma sala, relató que en la madrugada del 20 de mayo su hija comenzó a temblar mientras dormía. "Parecía como si fuera una convulsión. Y empezó a gritar, relatando el nombre de la otra nena", contó. Los estudios neurológicos descartaron causas orgánicas y el neurólogo determinó que los episodios tenían "tinte emocional".

Ambas madres coinciden en que la respuesta del establecimiento educativo no fue la esperada. María solicitó acceso a las cámaras de seguridad y recibió una negativa con el argumento de proteger la integridad de otros niños que aparecen en las grabaciones. "Le dije: 'Por un robo de un teléfono, por un robo de cualquier cosa, las revisas. Por un delito de esta naturaleza, ¿cómo no lo vas a hacer?'", cuestionó.

Lola expresó que nunca sintió el acompañamiento esperado por parte de las directoras. "No me sentí acompañada, no sentí que me estuvieran ayudando o dando respuestas", manifestó.

Las denuncias fueron radicadas en dos fiscalías diferentes y, según las madres, las causas no han sido unificadas ni la investigación ha avanzado con la celeridad que requiere un caso de esta naturaleza. "No han ido a la escuela, no han allanado. No entendemos cómo todavía algo tan sensible, tan importante -los niños- no se le da importancia. No podemos creer", expresó Lola.

Manifestación en la puerta de la escuela

Las madres denunciantes y un grupo integrante de la comunidad educativa del establecimiento se manifestaron este viernes en las puertas del colegio, con el objetivo de presionar para que se active la investigación judicial y se esclarezca lo ocurrido.

Una madre leyó el comunicado de las autoridades de la escuela y respondió con cuestionamientos:

Fotos y videos: gesntileza de Luis Tórtolo