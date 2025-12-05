La Justicia allanó el Municipio de La Calera tras el hallazgo de una factura trucha

La Municipalidad de La Calera informó que durante la mañana de este viernes funcionarios judiciales se presentaron en el edificio municipal para solicitar documentación vinculada al área de Infraestructura. El procedimiento estuvo relacionado con la investigación sobre una factura apócrifa que motivó una denuncia penal presentada por la Asesoría Letrada el pasado 17 de octubre ante la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4.

Según precisaron desde el Municipio, la maniobra fraudulenta fue detectada en el marco de las auditorías realizadas como parte del proceso de certificación de la norma ISO 37001 Antisoborno. En ese control se identificó la utilización de una firma falsificada correspondiente a un secretario, vinculada a un ticket por $81.900.

El hecho involucra a Adrián Gómez Luna, un empleado contratado durante la gestión anterior en el área de Tesorería, quien habría sustraído el monto mediante la presentación de documentación adulterada. Apenas se detectaron las irregularidades, el trabajador fue separado de sus funciones y sometido a un sumario administrativo.

El intendente y las autoridades municipales destacaron la rápida intervención de la Justicia y remarcaron que el compromiso con la transparencia es una política central de la actual gestión. “Celebramos la pronta actuación judicial. Aún quedan empleados de gestiones anteriores que pretenden sostener prácticas ilegales. Los vamos a encontrar, sumariar y desvincular del Municipio”, señalaron.

Desde la Municipalidad confirmaron que toda la documentación solicitada fue entregada a los funcionarios judiciales para avanzar con la causa y reiteraron que continuarán con los controles internos para prevenir y sancionar cualquier forma de corrupción.