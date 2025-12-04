Llegan los primeros F-16 a la Argentina: cómo son los cazas supersónicos que lucen un esquema de pintura "furtivo"

La tranquilidad del domingo por la mañana en la Ciudad de Buenos Aires se verá interrumpida por el estruendo de los motores de combate. El Gobierno confirmó que los primeros seis cazas F-16 Fighting adquiridos a Dinamarca realizarán un vuelo rasante sobre el área metropolitana, en una demostración de fuerza diseñada para exhibir la “recuperación de la capacidad de interceptación supersónica”. El operativo, que se llevará a cabo entre las 7:55 y las 8:10, permitirá a los porteños observar a baja altura las aeronaves que aterrizarán en el país este viernes tras una larga travesía.

El itinerario de vuelo fue trazado con precisión para cubrir los puntos más emblemáticos de la capital. Las aeronaves ingresarán desde el noroeste sobre el Río de la Plata y, exactamente a las 8:00, cruzarán el espacio aéreo de la Casa Rosada a unos 600 metros de altura (2.000 pies). Desde ahí, la escuadrilla continuará su trayecto por la Avenida de Mayo hasta Plaza Miserere, marcando el inicio de una serie de maniobras que buscan visibilizar el recambio tecnológico de la Fuerza Aérea.

El espectáculo aéreo tendrá momentos de alta complejidad técnica. A las 8:03, la formación realizará un viraje hacia el sur para encarar la Avenida 9 de Julio en dirección al río, para luego girar nuevamente hacia el oeste y pasar sobre el Aeroparque Jorge Newbery. Uno de los puntos culminantes ocurrirá a las 8:06 sobre Puerto Madero, donde los pilotos ejecutarán un giro de 360 grados con centro en el Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa, permitiendo una vista privilegiada.

Esta primera flota será comandada por pilotos militares daneses, dado que las tripulaciones argentinas aún se encuentran en fase de instrucción. En las cabinas traseras de los modelos viajarán los aviadores locales que iniciarán su práctica formal. Tras el "pasaje de despedida" por la 9 de Julio a las 8:10, la escuadrilla pondrá rumbo definitivo hacia el Área Material Río Cuarto, en Córdoba.

Desde ahí se llevará a cabo el acto oficial de recepción, que estará encabezado por el presidente Javier Milei en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, acompañado por el ministro de Defensa Luis Petri y la cúpula militar. Para el Gobierno, este evento no es solo un desfile, sino la materialización de un "hito estratégico" que devuelve al país "una capacidad disuasiva" que se había perdido hace décadas tras la desprogramación de los sistemas Mirage, según informaron.

La incorporación de estas aeronaves forma parte de un paquete mayor de 24 unidades que se completará en 2028. Los aviones que surcarán el cielo porteño son la punta de lanza de una operación avalada por Estados Unidos que incluye, además de las máquinas, un sistema logístico integral con armamento, motores de repuesto y simuladores, proyectando el inicio de operaciones con pilotos argentinos para enero de 2026.

Una travesía global y tecnología de "cuarta generación plus"

La llegada de los F-16 a la Argentina es el resultado de una compleja operación logística iniciada el 28 de noviembre en la base de Vojens, Dinamarca. La flota, compuesta por cuatro biplazas (F-16BM) y dos monoplazas (F-16AM), debió realizar escalas técnicas en Zaragoza (España) y en las Islas Canarias antes de cruzar el Océano Atlántico. Para el tramo final hacia Natal, Brasil, y su posterior ingreso a territorio nacional, contaron con el soporte de aviones KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Estas unidades corresponden al modelo F-16 A/B Block 15 MLU, modernizados al estándar "Tape 6.5", lo que las sitúa como aeronaves de cuarta generación plus. Entre sus características técnicas sobresale el sistema fly-by-wire, que centraliza el control de vuelo mediante una computadora, otorgándole una capacidad de maniobra superior y relación peso-empuje que facilita despegues y combates. Además, cuentan con una autonomía de combate de dos horas y media gracias a sus tanques.

El contrato, estimado en 300 millones de dólares, incluye un arsenal que recupera el poder de fuego de la aviación nacional. Los cazas disponen de capacidad para portar misiles aire-aire AMRAAM (de alcance medio) y Sidewinder (corto alcance), así como sistemas de contramedidas electrónicas.

El futuro de este sistema de armas estará situado en la VI Brigada Aérea de Tandil, que está siendo acondicionada para albergar el Centro de Instrucción Técnica y los simuladores de vuelo. Allí se formarán los futuros pilotos de caza, quienes deberán superar exigentes requisitos físicos (como una estatura acotada y visión perfecta) y aprobar el Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Combate (CEPAC) en Mendoza antes de tomar los mandos del F-16.

TC / EM