Milei encabezará la presentación de los seis F-16 comprados para modernizar la Fuerza Aérea

El presidente Javier Milei encabezará este domingo el acto de presentación de los seis aviones de combate F-16 A/B Fighting Falcon, recientemente adquiridos a Dinamarca para fortalecer el equipamiento de la Fuerza Aérea Argentina. El evento se desarrollará en horas de la mañana en el Área Material Río Cuarto (ARMACUAR) y contará con la presencia del mandatario y de buena parte del Gabinete.

Se trata de los primeros seis cazas que llegarán al país como parte del acuerdo cerrado este año, una operación que la Casa Rosada considera estratégica para la recuperación de capacidades que la Argentina había perdido hacía casi una década.

La llegada de los aviones F-16 de la Fuerza Aérea: los detalles del ferry que los traslada a la Argentina

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Regreso de la interceptación supersónica

La presentación marca un cambio de doctrina militar: con los F-16 según el gobierno libertario, y la Argentina recuperará la capacidad de interceptación supersónica que se perdió en 2015 con la baja de los históricos Mirage. El Ejecutivo enmarca esta compra en su política de “modernización y cooperación” con Estados Unidos y aliados de la OTAN.

El propio Milei participó de manera virtual al momento de la firma del acuerdo, realizada en Copenhague por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien viajó para formalizar la operación.

Simulación Táctica para el F-16

Características de los nuevos cazas

Los F-16 incorporados son aeronaves de cuarta generación, modernizadas al estándar “Tape 6.5”, un nivel similar al que utilizan fuerzas aéreas de la OTAN en Europa. Están equipados con un radar de más de 100 kilómetros de alcance, capaz de rastrear múltiples blancos de manera simultánea.

Uno de los puntos centrales del convenio es el paquete de armamento asociado, que incluye:

Misiles AIM-120 AMRAAM

Misiles AIM-9 Sidewinder

Bombas guiadas para ataques a tierra

Pods de reconocimiento

Sistemas de guerra electrónica

La Defensa que Petri le deja a Presti: récord de bajas, salarios deprimidos y vaciamiento

La operación total contempla 24 aviones operativos más una unidad destinada a repuestos y entrenamiento en tierra, valuados en 340 millones de dólares. El paquete de armamento y equipamiento adicional fue estimado en 310 millones de dólares, según fuentes oficiales.

Con la llegada de los primeros seis F-16, el Gobierno busca subrayar un avance en la recomposición del poder aéreo nacional y en la consolidación de vínculos estratégicos con Washington. El acto del domingo será, en ese sentido, una señal política y militar del rumbo que pretende imprimir la administración Milei.

GD/DCQ