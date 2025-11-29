El miércoles llegan los primeros seis F-16 de segunda vida

La primera tanda de seis aviones de caza F-16 A/B Fighting Falcon comprados a Dinamarca a través del Ministerio de Defensa para la Fuerza Aérea, despegaron este viernes hacia Argentina y se espera que su llegada al Área Material de Río Cuarto (ARMACUAR) se concrete el viernes 5 de diciembre. La base aérea será el centro de mantenimiento principal y base operativa inicial hasta su traslado definitivo a la VI Brigada Aérea de Tandil en la provincia de Buenos Aires.

En la antesala de su aterrizaje en suelo argentino, las naves realizarán dos escalas técnicas en España y Brasil. En primer lugar, recalará en la Base Aérea de Zaragoza, en las instalaciones del Ejército del Aire y Espacio Español. En tanto que, posteriormente llevarán a cabo una parada técnica en la localidad brasileña de Natal para repostar.

El acuerdo entre Argentina y Dinamarca contempla la entrega de 24 aviones caza F-16, fabricados por la compañía aeroespacial estadounidense Lockheed Martin, operación que contó con la preceptiva autorización de Estados Unidos, país que firmó el acuerdo original con los daneses.

Las aeronaves de combate tuvieron un costo aproximado de US$340 millones por el total de las unidades operativas y un bloque de repuestos en tierra.

Mientras que los armamentos, provistos por Estados Unidos, consisten en un paquete estimado en 310 millones de dólares que incluye los misiles, pods de reconocimiento y sistemas de guerra electrónica.

Una vez en territorio argentino, se prevé la realización de una ceremonia oficial de presentación que tendrá lugar el jueves 6 de diciembre. Los aviones caza F-16 (una mezcla de monoplazas A y biplazas B para entrenamiento) son los biplazas matriculados M1004, M-1005, M-1007 y M-1008 y los monoplazas M-1009 y M-1020, los cuales vuelan con designaciones CONDR11 a 16.

Las seis unidades pioneras (una mezcla de monoplazas A y biplazas B para entrenamiento) están realizando un itinerario escalonado que incluye reabastecimiento en vuelo y escalas técnicas. La ruta trazada, es supervisada por pilotos norteamericanos y daneses, junto a los primeros aviadores argentinos habilitados. En abril de 2024, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, anunció la compra. “Hoy estamos concretando la adquisición aeronáutica militar más importante desde 1983. Se trata de 24 aviones F-16 que han sido modernizados y equipados con la mejor tecnología, y que hoy se encuentran al nivel de las mejores aeronaves que vuelan en los cielos de la región sudamericana y del mundo”, expresó el ahora diputado electo. Lo dijo en una videoconferencia con el presidente Javier Milei. “Con estos nuevos aviones estamos dando un paso trascendental en nuestra política de defensa, recuperando la capacidad supersónica de nuestra aviación y logrando el ingreso definitivo de nuestra Fuerza Aérea a los desafíos tecnológicos del Siglo XXI”, aseguró.

La cartera de Defensa aseguró que “estos aviones de combate F-16 serán la columna vertebral del sistema de defensa aérea en Argentina, misión que durante más de 40 años desempeñaron los aviones Mirage hasta su desprogramación. La compra de estas aeronaves ratifica la decisión del gobierno de promover la inversión en Defensa con el objetivo de fortalecer las capacidades del instrumento militar”. El sistema F-16 adquirido a Dinamarca incluye unidades monoplaza, biplazas para el entrenamiento avanzado de pilotos, armamento y equipo de apoyo. Este avión de origen norteamericano tiene características de aeronave multipropósito con funciones propias del combate aire-aire y aire-tierra.