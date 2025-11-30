La Defensa que Petri le deja a Presti: récord de bajas, salarios deprimidos y vaciamiento

La nueva integración del Gabinete de Javier Milei continúa generando movimientos y se esperan aún más cambios, sobre todo en el área de Defensa, en donde Milei y su hermana Karina Milei decidieron romper una tradición y colocar a Carlos Alberto Presti, jefe del Ejército, al frente de la cartera ministerial. Un cimbronazo de consecuencias impredecibles que podría alterar el ánimo y la rivalidad entre las fuerzas.

La salida de Luis Petri abre una serie de interrogantes hacia adelante respecto de la integración de una cartera clave, entre otras por el vínculo con los Estados Unidos y por la renovación de las cúpulas de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Pero el paso de Petri deja atrás una gestión que evidenció dificultades tanto en el manejo del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y la Fábrica Argentina de Aviones SA (FAdeA).

Otro punto caliente de la gestión de Petri han sido las bajas y el permanente reclamo de las fuerzas por la recomposición salarial. Según un pedido de información pública que realizó PERFIL, hasta el 31 de agosto del 2025 se habían dado de baja al menos 1.128 miembros de las FF.AA., sobre todo, por la magra situación salarial.

El primer interrogante se abre con la salida de Presti quien en los pasillos de la Casa Rosada y tras su jura sostuvo ante la prensa que pasaría a “disponibilidad”, lo que le permite no dejar su grado militar.

El nombre que suena fuerte para reemplazarlo es el de Sebastián Ibáñez, quien actualmente se desempeña como jefe de la Casa Militar, bajo las órdenes de Karina. Por ahora no hay precisiones, y son muchas fuentes que señalan las internas al respecto que hay en el Ejército Argentino.

Al mismo tiempo en las FF.AA. se da por descontado que el Brigadier General, Xavier Isaac, se retirará. El jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) debería retirarse por “lógica”, según explican. Colaboró con la compra de los aviones F-16 desde antes de la gestión de Milei y pasaría a retiro.

Algo similar podría suceder con el jefe de la Armada, el Almirante Carlos Allievi. Tampoco quedaría al frente de la fuerza, el vicealmirante Carlos Coré, quien debería pasar a retiro por antigüedad al igual que Allievi. Además, algunas voces señalan que Coré ha tenido “quilombos” en el pasado reciente. En ese marco gana terreno el nombre de Lioi Pombo, quien tuvo una actuación destacada en las inundaciones de Bahía Blanca.

Al mismo tiempo, el Brigadier Gustavo Valverde es quien tiene mayores chances de permanecer en su cargo, al frente de la Fuerza Aérea. Se trata del hombre más joven y el de menor antigüedad al frente de la fuerza que conduce. Por ahora, no hay precisiones.

Presti no jurará antes de la llegada de los F-16, que se prevé para el 6 de diciembre. La Casa Rosada y Petri ultiman los detalles del recibimiento en el que participará el Presidente, y cuyo formato será dado a conocer a partir de los primeros días de la semana entrante.

La salida de Petri ya comienza a generar movimientos internos. Su jefa de Gabinete, Luciana Carrasco, quien sonó fuerte para reemplazarlo ha decidido irse, por motus propio. En su reemplazo quedará Guilermo Madero, quien actualmente se desempeña como Subsecretario de Defensa Civil y Protección Humanitaria.

El arribo de Presti a la cartera no se dio sin el aval de Karina, quien no para de ganar terreno en el Gobierno, incluso en temas castrenses. Así, se abre un interrogante por un lugar clave: la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (Dniem), a cargo de Marco Constenla. El interrogante toma más calado en momentos donde circula que el “karinismo” deja trascender que podría avanzar sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

El avance de Karina le podría permitir tener mayor grado de influencia en una cartera que tiene FAdeA, Fabricaciones Militares, Tandanor, Coviara (Viviendas), además de sillas en el Centro de Investigaciones Tecnológicas para la Defensa (Citedef) y en la Administración de Parques Nacionales (APN). Hay interrogantes sobre otras áreas sensibles, como Servicio Meteorológico.

El manejo de la Obra Social (Iosfa) ha causado malestar en los integrantes de las fuerzas. Son muchos los reclamos y quejas por la mala atención. Pero además, de la ineficiencia en las prestaciones de servicios, el Iosfa, es señalado por tener una deuda cercana a $ 210 mil millones.

Hoy por hoy, el déficit mensual que tiene la Obra Social es de $ 6.500 millones. Según explican, supo tener un déficit operativo de $ 20 mil millones por lo que se está buscando equilibrar los números.

También la fábrica de aviones Fadea, es uno de los principales puntos de crítica a la gestión de Petri. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la empresa recibió transferencias por $ 2.835 millones solo en octubre. En los primeros 10 meses del año, tuvo un 13,05% más de recursos que en el año anterior.

Solo en abril y agosto de este año no recibió fondos por parte del Tesoro.

Sin embargo, FAdeA se encuentra en un estado crítico y tuvo problemas para funcionar. Incluso en mayo de este año pagó en salarios en cuotas y hay dudas sobre la continuidad de sus contratos.

La gestión de Petri estuvo marcada también por las bajas. Son 1.128 según pudo averiguar PERFIL. Pero hay una laguna, porque en el último informe de gestión de Guillermo Francos brindado en septiembre de este año, informó que solicitaron la baja 840 oficiales y 2.389 suboficiales.

Entre el 10 de diciembre del 2023 y el 31 de agosto de 2025, hubo 9.795 bajas de soldados voluntarios según informó el Ministerio de Defensa. El mayor número de bajas se da entre personas de 28 a 31 años.

Según la información pública a la que accedió este medio, un Teniente General, Almirante o Brigadier General (los rangos más elevados) cobrarán en noviembre un salario de $ 2.809.917,00 brutos, a los que hay que realizarle los descuentos.

El otro extremo de cadena de mando, un voluntario 2da o marinero de 2da cobrarán en el mes que culmina $ 610.510,00 brutos, a los que también hay que realizarse los descuentos.

Llegan Aviones F-16 y tanques Stryker 8x8

El ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y su sucesor, el teniente general Carlos Presti, compartirán a partir de esta semana una serie de actos vinculados al reequipamiento de las fuerzas armadas, pero con material de fabricación exclusivamente estadounidense. El primer componente de ese paquete ya está volando desde Dinamarca. Se trata de los primeros seis aviones F-16A/B Fighting Falcon, comprados en su etapa de media vida, dentro de una compra de 24. Los primeros aparatos aterrizarán el miércoles en Río Cuarto, Córdoba, y el jueves serían serían trasladados a la VI Brigada Aérea, ubicada en Tandil, Provincia de Buenos Aires. No será la única presentación. El funcionario saliente anunció que hace tres días ya llegaron los primeros tanques Stryker 8x8. “La tanda inicial de estos Vehículos de Combate Blindados a Rueda para nuestro Ejército llegó al país y fue descargada en el Puerto de Zárate, para luego ser trasladada al cuartel de Boulogne. Provienen de EE.UU. donde una comisión de conductores motoristas realizó entrenamiento técnico y de conducción en bases de instrucción del Ejército norteamericano, capacitándose en operación, mantenimiento y procedimientos propios del vehículo. Su llegada marca un salto en movilidad táctica, protección blindada y capacidad de despliegue”, celebró el mendocino.