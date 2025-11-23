Inesperado: Karina puso a un militar en Defensa

La salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa trajo ruido. Es que mientras todas las miradas se posaban en Luciana Carrasco, la jefa de Gabinete del mendocino, quien conocía al detalle la gestión, Javier Milei rompió el molde y colocó al jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti, como ministro de una cartera clave, entre otras cosas, por el vínculo con EE.UU.

Todas las fuentes consultadas señalaron que Presti es “100% de Karina” Milei. Un dato reiterado que ya no sorprende. La hemana del Presidente tomando las riendas de las decisiones.

Lo que sí causó “sorpresa” es que los hermanos Milei rompiesen una tradición que se venía sosteniendo desde la restauración de la democracia. Que la cartera de Defensa esté conducida por un civil.

Según expresan fuentes avezadas en el mundillo de las FF.AA., la elección de un hombre del Ejército por sobre las otras fuerzas para conducir la cartera podría acentuar internas, incrementar desconfianza y competencias, y traer malestar entre la oficialidad.

De hecho, el pasaje de Presti de jefe del Ejército Argentino al Ministerio podría implicar la renuncia de todos los jefes de las fuerzas actuales. Por un lado, el almirante Carlos Allievi, de la Armada; el brigadier Gustavo Valverde, de la Fuerza Aérea; y el titular del Estado Mayor Conjunto (EMCO), brigadier Xavier Isaac.

Son varias las voces que dan por salido a Isaac, mientras que hay quienes entienden que Valverde es quien más chances tiene de continuar en el cargo. Pese a ello, está claro que la decisión de Karina altera el ánimo en las FF.AA. que deberán sufrir un proceso de reaordenamiento tras el cimbronazo.

Uno de los elementos centrales es que Presti deberá dejar su grado militar para asumir al frente de la cartera. La decisión de elegir al hombre del Ejército como el reemplazante marca una fuerte diferenciación respecto de la de Seguridad. Mientras que a Patricia Bullrich le respetaron su sucesora, a Petri no.

El próximo hito que deberá cumplir el ministro entrante será el 5 de diciembre, cuando llegue desde Dinamarca una nueva tanda de aviones F16, los cuales fueron comprados a ese país con financiamiento de EE.UU. Arribarán a la base aérea de Córdoba en la ciudad de Río Cuarto.

La adquisición de armamento y equipos podría acentuar las diferencias entre las fuerzas. En ese punto, PERFIL encontró versiones divergentes. Mientras hay voces que señalan que la compra de aviones podría frenarse, otras entienden que está en marcha y que no hay forma de detenerla.

Lo concreto es que Karina pone un pie en la cartera de Defensa con un hombre que responde políticamente a ella, y abre tensiones entre las Fuerzas Armadas con consecuencias impredecibles. La predilección de Karina por una fuerza sobre otras generará malestar tanto en la Armada como en la Fuerza Aérea.

Además, acelerará el pase a retiro de buena parte de la oficialidad, lo que también podría tener consecuencias hacia el interior de cada una de las fuerzas. Otro dato no menor pasa por Inteligencia: por ahora es una incógnita el próximo titular de la Dirección de Inteligencia Militar (Dniem). Además, el Ministerio de Defensa ocupa sillas en los directorios de varias empresas públicas, como Fadea y Fabricaciones Militares.