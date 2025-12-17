La Corte Suprema y el Museo del Holocausto comienzan a investigar las cajas nazis halladas en Tribunales

La Corte Suprema de Justicia dio acceso al Museo del Holocausto de Buenos Aires para colaborar en la investigación sobre el origen de las cajas nazis halladas en el subsuelo del Palacio de Tribunales y abiertas el 9 de mayo pasado. El material incluye libretas con esvásticas, documentos y propaganda de Adolf Hitler.

Este martes, el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti y el director de la Fundación Memoria del Holocausto (la denominación formal del Museo) Jonathan Karszenbaum suscribieron una adenda al convenio de colaboración y cooperación firmado entre ambas partes el 20 de marzo pasado, que tiene como fin “investigar, transmitir, informar, difundir y educar para concientizar a la sociedad acerca de las graves consecuencias del racismo, la discriminación, la xenofobia y el antisemitismo”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Horacio Rosatti: “Debo ser el funcionario público más espiado y más vigilado en la República Argentina hoy”

El acuerdo suscripto llegó tras la identificación y clasificación de cada una de las doce cajas encontradas, que estuvo a cargo de especialistas del Máximo Tribunal.

“Resulta de interés mutuo establecer un esquema de colaboración para el acceso y estudio de la documentación de alto valor histórico y cultural respecto de la cual la Dirección de Bibliotecas y Museo viene desarrollando un proceso de restauración y digitalización”, respetando “la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantizando la seguridad y confidencialidad de la información”, señaló el documento suscripto por Rosatti y Karszenbaum.

La Corte Suprema se comprometió a poner a disposición de los expertos del Museo el contenido del material “que no contenga datos sensibles”, mientras que los investigadores acordaron solo usar la información para “su análisis científico, estadístico, sociológico e histórico” y asumiendo “la confidencialidad y reserva” de la documentación a la que acceda.

Hallazgo mundial en el archivo de la Corte Suprema: encontraron cajas con material nazi

Tras la firma, Karszenbaum se reunió con Jessica Susco, directora de la Biblioteca y el Museo de la Corte, para definir los aspectos operativos sobre el acceso al material, en el que participará un historiador del Museo.

Las cajas habían sido encontradas en el subsuelo del Palacio de Justicia en medio de las reformas para la construcción del Museo de la Corte Suprema que, según se anunció, se inaugurará en el primer semestre del 2026. En mayo, Rosatti encabezó la apertura de esos contenedores, junto a Karszenbaum y al Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra.

Tras un proceso de limpieza, digitalización e inventario, se determinó que había más de 4600 carnets del "Deutsche Arbeitsfront" (Frente Alemán del Trabajo), identificados como libretas rojas, y más de 400 carnets de la Unión Alemana de Gremios, de color negro. En cada libreta aparecían el nombre, la fecha de nacimiento, la delegación en Argentina y la profesión. Las cajas también contenían “material suelto” como fichas nominadas, algunas con estampillas, y propaganda nazi con fotos y actividades de Adolf Hitler.

BK/fl