Javier Milei encabeza la entrega de Sables a las Fuerzas de Seguridad junto a la nueva ministra Alejandra Monteoliva

El presidente Javier Milei encabeza este lunes a las 11 la ceremonia de asunción de oficiales superiores de la Prefectura Naval Argentina, de la Policía Federal Argentina (PFA), de la Gendarmería Nacional, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y del Servicio Penitenciario Federal.

La entrega de sables tendrá lugar en el Salón Blanco de Casa Rosada y contará con la participación de Alejandra Monteoliva, sucesora de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. Se espera que el presidente Milei tome juramento a la actual secretaria Nacional de Seguridad como ministra el próximo martes.

Se trata del primer acto que encabezará la flamante funcionaria al frente de la cartera, tras la renuncia de Bullrich, senadora electa de La Libertad Avanza, quien también estará presente en la ceremonia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Patricia Bullrich formalizó su salida del Ministerio de Seguridad ante Javier Milei

A través de una carta publicada en la red social X y fechada este lunes, la exfuncionaria señaló: “Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025”.

“Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”, escribió Bullrich.

A su vez, la flamante senadora recordó que “hace dos años” el presidente Milei le encomendó “la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”.

Milei encabezará esta mañana la ceremonia de entrega de Sables a oficiales superiores de la Prefectura, la Policía Federal, de la Gendarmería, de la PSA y del Servicio Penitenciario.

Según señaló, desde el 10 de diciembre continuará “defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita” en la Cámara Alta.

Bullrich también dio la bienvenida a Monteoliva y aseguró que es “alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país”, porque “su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos”.

Quién es Alejandra Monteoliva, la sucesora de Patricia Bullrich al frente del ministerio de Seguridad

La secretaria de Seguridad, Monteoliva, encarna un perfil más técnico y mantiene una relación cercana con la exministra. Quedará a cargo de la cartera en el marco de una solicitud que Bullrich elevó al mandatario tras recibir la propuesta de competir por una banca en la Cámara de Senadores.

La designación fue comunicada por la Oficina del Presidente, que describió a Monteoliva como una figura “fundamental” en la construcción de la llamada “Doctrina Bullrich”, que establece como prioridad “la lucha contra el narcoterrorismo y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina”.

Alejandra Monteoliva, la sucesora de Patricia Bullrich, tomará juramento como ministra de Seguridad este martes.

Nacida en Córdoba, Monteoliva estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba y completó una maestría en la Universidad de los Andes, en Colombia. En ese país, dirigió la carrera de Ciencia Política y la Especialización en Gobierno y Gestión Pública en la Universidad Javeriana, además de asesorar procesos en naciones atravesadas por crisis de seguridad, como Honduras y El Salvador.

El Gobierno creará la Policía Migratoria para fortalecer el control en las fronteras

Se acercó por primera vez a la función pública en 2012, cuando asumió como asesora de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Córdoba durante la gestión del gobernador José Manuel de la Sota. Un año más tarde, fue nombrada ministra de la cartera.

En 2015, durante la presidencia de Mauricio Macri, ingresó al área comandada por Bullrich como directora de Gestión de Información Criminal. Tras la asunción de Alberto Fernández, se incorporó como asesora de Seguridad del municipio de Vicente López, bajo la gestión de Jorge Macri en 2020, y regresó al ámbito nacional en 2023.

TV