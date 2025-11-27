El Ministerio de Seguridad incautó 431 kilos de cocaína y el increíble nombre del operativo fue furor en redes: "Sapardo Titular"

Patricia Bullrich volvió a ser noticia este miércoles porque el Ministerio de Seguridad que encabeza incautó 431 kilos de cocaína y llamó al operativo “Sapardo Titular”. El título generó de inmediato una fuerte reacción en las redes porque se trata de un meme que es furor desde hace varios días: un sapo antropomorfo que parodia a Marcelo Gallardo, el director técnico de River.

Este meme nació de un desafío en las redes sociales: tomar una foto del DT millonario y, usando la inteligencia artificial, convertirlo en un sapo de pie, en diferentes clases de escenarios, de traje y con una copa de vino en la mano. Supuestamente, todo comenzó porque un usuario notó un parecido entre el exjugador y un sapo.

En ese contexto, resultó llamativo para muchísimos cibernautas que el Ministerio de Seguridad decidiera ponerle este nombre a uno de sus operativos más exitosos: “Necesito conocer al que les pone nombre a los operativos”; “por el nombre imaginé que transportaban la droga en sapos”; “¿quién es el crack que le pone esos nombres?”; “jajajaja, el que puso ese nombre es más bostero que tener un tío más chico que vos”; “por favor, denle un aumento al que le pone el nombre a los operativos”; “agarraron a uno de la calle para que elija nombre”, y “súbanle el sueldo al que pone los nombres”, comentaron.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Meme sobre el operativo

No es la primera vez que llaman la atención los nombres que el Ministerio de Seguridad le pone a sus operativos, los siguientes son algunos de los que han elegido para procedimientos anteriores:

- "King Narcong".

-"Banana sape".

-"Don Gato y su cocaína".

-"Cajita La Feliz".

-"Juego de tronos".

-"Es-fumado".

-"Blanca en el cielo".

- "Los santos custom".

.

Cómo fue el operativo “Sapardo titular”

En su cuenta oficial, el Ministerio de Seguridad detalló este miércoles cómo fue la operación: “En Salta, el Plan Güemes suma una nueva e histórica incautación: 431 kilos de cocaína que no llegan a destino. Mediante la GNA, detectamos a una banda narco que intentaba ingresar los paquetes a pie por la zona de monte”.

Tuit del Ministerio de Seguridad

“Los narcos abrieron fuego, nuestros gendarmes respondieron y capturaron a uno de ellos. Droga incautada, miles de millones de pesos que no llegan a los bolsillos del narcotráfico. Ni un paso atrás”, completó el Ministerio.

HM/ML