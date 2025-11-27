El Ministerio de Seguridad incautó 431 kilos de cocaína y el increíble nombre del operativo fue furor en redes: "Sapardo Titular"

Patricia Bullrich volvió a ser noticia este miércoles porque el Ministerio de Seguridad que encabeza incautó 431 kilos de cocaína y llamó al operativo “Sapardo Titular”. El título generó de inmediato una fuerte reacción en las redes porque se trata de un meme que es furor desde hace varios días: un sapo antropomorfo que parodia a Marcelo Gallardo, el director técnico de River.
Este meme nació de un desafío en las redes sociales: tomar una foto del DT millonario y, usando la inteligencia artificial, convertirlo en un sapo de pie, en diferentes clases de escenarios, de traje y con una copa de vino en la mano. Supuestamente, todo comenzó porque un usuario notó un parecido entre el exjugador y un sapo.
En ese contexto, resultó llamativo para muchísimos cibernautas que el Ministerio de Seguridad decidiera ponerle este nombre a uno de sus operativos más exitosos: “Necesito conocer al que les pone nombre a los operativos”; “por el nombre imaginé que transportaban la droga en sapos”; “¿quién es el crack que le pone esos nombres?”; “jajajaja, el que puso ese nombre es más bostero que tener un tío más chico que vos”; “por favor, denle un aumento al que le pone el nombre a los operativos”; “agarraron a uno de la calle para que elija nombre”, y “súbanle el sueldo al que pone los nombres”, comentaron.
No es la primera vez que llaman la atención los nombres que el Ministerio de Seguridad le pone a sus operativos, los siguientes son algunos de los que han elegido para procedimientos anteriores:
- "King Narcong".
-"Banana sape".
-"Don Gato y su cocaína".
-"Cajita La Feliz".
-"Juego de tronos".
-"Es-fumado".
-"Blanca en el cielo".
- "Los santos custom".
.
Cómo fue el operativo “Sapardo titular”
En su cuenta oficial, el Ministerio de Seguridad detalló este miércoles cómo fue la operación: “En Salta, el Plan Güemes suma una nueva e histórica incautación: 431 kilos de cocaína que no llegan a destino. Mediante la GNA, detectamos a una banda narco que intentaba ingresar los paquetes a pie por la zona de monte”.
“Los narcos abrieron fuego, nuestros gendarmes respondieron y capturaron a uno de ellos. Droga incautada, miles de millones de pesos que no llegan a los bolsillos del narcotráfico. Ni un paso atrás”, completó el Ministerio.
HM/ML