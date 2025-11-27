jueves 27 de noviembre de 2025
ACTUALIDAD
TENDENCIA EN REDES

El Ministerio de Seguridad incautó 431 kilos de cocaína y el increíble nombre del operativo fue furor en redes: "Sapardo Titular"

Patricia Bullrich volvió a convertirse en noticia por la incautación que llevó a cabo el Ministerio que encabeza en Salta.

Operativo "Sapardo Titular"
Operativo "Sapardo Titular" | Cuenta de X

Patricia Bullrich volvió a ser noticia este miércoles porque el Ministerio de Seguridad que encabeza incautó 431 kilos de cocaína y llamó al operativo “Sapardo Titular”. El título generó de inmediato una fuerte reacción en las redes porque se trata de un meme que es furor desde hace varios días: un sapo antropomorfo que parodia a Marcelo Gallardo, el director técnico de River.

Este meme nació de un desafío en las redes sociales: tomar una foto del DT millonario y, usando la inteligencia artificial, convertirlo en un sapo de pie, en diferentes clases de escenarios, de traje y con una copa de vino en la mano. Supuestamente, todo comenzó porque un usuario notó un parecido entre el exjugador y un sapo.

En ese contexto, resultó llamativo para muchísimos cibernautas que el Ministerio de Seguridad decidiera ponerle este nombre a uno de sus operativos más exitosos: “Necesito conocer al que les pone nombre a los operativos”; “por el nombre imaginé que transportaban la droga en sapos”; “¿quién es el crack que le pone esos nombres?”; “jajajaja, el que puso ese nombre es más bostero que tener un tío más chico que vos”; “por favor, denle un aumento al que le pone el nombre a los operativos”; “agarraron a uno de la calle para que elija nombre”, y “súbanle el sueldo al que pone los nombres”, comentaron.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite
Operativo Sapardo Titular 1
Meme sobre el operativo

No es la primera vez que llaman la atención los nombres que el Ministerio de Seguridad le pone a sus operativos, los siguientes son algunos de los que han elegido para procedimientos anteriores:

- "King Narcong".

-"Banana sape".

-"Don Gato y su cocaína".

-"Cajita La Feliz".

-"Juego de tronos".

-"Es-fumado".

-"Blanca en el cielo".

- "Los santos custom".

Operativo Don Gato y su cocaína

.

Cómo fue el operativo “Sapardo titular”

En su cuenta oficial, el Ministerio de Seguridad detalló este miércoles cómo fue la operación: “En Salta, el Plan Güemes suma una nueva e histórica incautación: 431 kilos de cocaína que no llegan a destino. Mediante la GNA, detectamos a una banda narco que intentaba ingresar los paquetes a pie por la zona de monte”.

Operativo Sapardo Titular 3
Tuit del Ministerio de Seguridad

Los narcos abrieron fuego, nuestros gendarmes respondieron y capturaron a uno de ellos. Droga incautada, miles de millones de pesos que no llegan a los bolsillos del narcotráfico. Ni un paso atrás”, completó el Ministerio.

HM/ML

También te puede interesar
En esta Nota