Salen Bullrich y Petri, entran Santilli y Adorni: que dice el 'Monitor Digital' sobre el nuevo Gabinete

Los cambios que realizó en su gabinete el presidente Javier Milei luego de su trunfo electoral tuvieron un alto impacto mediático, y como es habitual el portal Monitor Digital publicó un informe en que analizó "el total de menciones de los argentinos en redes sociales y las publicaciones de los medios de comunicación sobre los ministros y principales colaboradores" durante el último mes.

Milei reunió a su nuevo Gabinete y relanzó la segunda etapa de su Gobierno

Las salidas de Patricia Bullrich y Luis Petri son impactantes, sobre todo porque la ministra de Seguridad generalmente era la más referenciada en redes sociales y medios de comunicación, y en la medición anterior había totalizado 181.900 menciones. La siguieron entonces Diego Santilli (145.900); Manuel Adorni, todavía en su puesto de vocero presidencial (127.000); Karina Milei (97.000); el ministro de Economía Luis Caputo (76.200 menciones) y el ministro de Desregulación y Transformación Federico Sturzenegger (46.400).

Más abajo aparecieron la vicepresidenta Victoria Villarruel (43.300); el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Pablo Quirno (37.300); Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados (33.700) y, cerrando la lista Petri, ya ex ministro de Defensa, con 32.400 menciones.

Diego Santilli

Sin embargo, la renovación de Gabinete, que puso a Diego Santilli como ministro del Interior, a Adorni como jefe de Gabinete, al teniente general Carlos Alberto Presti, como ministro de Defensa, y a Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad, tuvo un efecto muy importante en las menciones aparecidas en las redes sociales y los portales de noticias.

Según el nuevo informe de Diego Corbalán, se produjo un reacomodamiento muy importante porque Bullrich y Petri quedan fueran del listado, en el que como decíamos eran presencias destacadas, y ahora lideran las menciones Santilli, Adorni y Karina Milei. Además, se sumaron dos nuevas figuras también con importante repercusión: Presti, con 27.900 menciones, y el asesor presidencial Santiago Caputo, con 21.900. Curiosamente, Monteoliva no apareció citada en la lista.

“Manuel Adorni va a ser los ojos de Karina Milei en todo el gabinete”

Este reporte de Monitor Digital demuestra el rol central que están ocupando determinadas figuras, a ojos del público y de los medios de comunicación en el relanzamiento del gobierno de Milei tras su victoria en las elecciones del pasado octubre, especialmente Santilli, Adorni, Presti y Santiago Caputo, mientras Bullrich y Petri, al tener que asumir como legisladores en el Congreso, perdieron centralidad, según el punto de vista de los periodistas y los cibernautas registrado por la investigación de Monitor Digital.

El Informe de el Monitor Digital

Monteoliva y Presti, nuevos ministros de Milei

El pasado sábado 22 de noviembre, el presidente Javier Milei anunció que Alejandra Monteoliva y Carlos Presti eran sus nuevos ministros de Seguridad y Defensa, respectivamente, ocupando los lugares que dejarán Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes, desde el 10 de diciembre, asumirán cargos legislativos en el Congreso.

Carlos Presti y Javier Milei

El comunicado oficial dice: “La Oficina del Presidente informa que la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva ministra de Seguridad Nacional”, para luego sumar que el actual “Jefe del Estado Mayor General del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti, dejará su cargo para asumir como el nuevo ministro de Defensa”.

El texto cierra señalando que las dos designaciones son “una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre del 2023”.

