Santilli recibió a Sadir en la Casa Rosada: qué planteó el gobernador de Jujuy

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este viernes en la Casa Rosada al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, "para dar curso a una agenda de trabajo conjunta que impulse el progreso y crecimiento en la provincia y en cada región del país", se informó oficialmente.

Presupuesto 2026

Ambos remarcaron que "es fundamental que el Gobierno cuente con la aprobación de Ley de Presupuesto 2026, por lo que señalaron como prioritario que el Congreso avance con esta normativa".

También "dialogaron sobre el conjunto de reformas orientadas a consolidar los cambios profundos que lleva adelante el presidente Javier Milei", precisaron desde la cartera de Interior.

Qué planteó Sadir

"Hablamos de temas claves para los jujeños: la ruta 34, viviendas que necesitamos terminar, los fondos de los ATN, obras de agua y saneamiento, la licitación de la Zona Franca de La Quiaca, la situación de los programas nacionales, y cada uno de los proyectos que venimos gestionando para que no se detengan", escribió Sadir en su cuenta de "X".

En esta ocasión no estuvo presente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encontraba en el Congreso de la Nación junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para asistir a la jura de Patricia Bullrich como senadora.

Gobernadores

Sadir es el mandatario número 15 que se reunió con Santilli y solo resta convocar a Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Jorge Macri (CABA), según publica NA. El próximo lunes, el ministro del Interior viajará a Corrientes para entrevistarse con Gustavo Valdés.