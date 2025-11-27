Gustavo Valdés confirmó la llegada de Diego Santilli a Corrientes para destrabar el Presupuesto 2026

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, confirmó este miércoles que el ministro del Interior, Diego Santilli, llegará a la provincia el próximo martes para reanudar el diálogo con el Gobierno nacional luego de la reciente etapa electoral.

Valdés celebró la designación de Santilli como ministro del Interior y pidió "profundizar" el diálogo con las provincias

"Hoy hablé con el Ministro del Interior y seguramente va a estar viniendo a Corrientes, que es lo que estábamos esperando", afirmó Valdés tras un acto oficial. El mandatario señaló que con Santilli planea abordar "el futuro de Corrientes y la relación con lo que necesita la República Argentina hacia adelante".

El Presupuesto Nacional como principal objetivo

Uno de los principales ejes de la visita de Santilli es avanzar en acuerdos con los gobernadores para destrabar las negociaciones por el Presupuesto Nacional 2026. El Gobierno busca asegurar el apoyo de los legisladores para que el proyecto obtenga media sanción en la Cámara de Diputados en diciembre y pase a ser tratado en el Senado a principios de año.

Corrientes tiene una delegación clave en el Congreso, con siete diputados y tres senadores nacionales.

Panorama de votos correntinos en diputados

El oficialismo cuenta con votos que se consideran seguros, incluyendo a Lisandro Almirón (Libertad Avanza) y Federico Tournier, quien recientemente se sumó al bloque libertario. Además, a partir del 10 de diciembre, se sumará Virginia Gallardo.

El Gobierno nacional busca sumar apoyos clave y un acuerdo entre Santilli y Valdés podría garantizar el voto de Diógenes González.

En la vereda opuesta, se prevé que los diputados del PJ, Nancy Sand y Christian Zulli, voten en contra de la iniciativa.

El Senado y el vínculo con Valdés

En la Cámara Alta, los tres legisladores de Corrientes, Carlos Espínola, Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela, responden directamente al gobernador Gustavo Valdés, lo que subraya la importancia de la negociación con el mandatario provincial.

Gustavo Valdés llamó a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2026

Plan del Gobierno: sesiones extraordinarias en verano

Para evitar el freno en la agenda de reformas, el Gobierno nacional tiene la intención de que ambas cámaras del Congreso trabajen durante todo el verano, sin un receso formal, mediante la convocatoria a sesiones extraordinarias.

El objetivo es mantener activas las negociaciones para lograr la aprobación de las principales reformas propuestas por Javier Milei.