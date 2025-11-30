Patricia Bullrich formalizó su salida del Ministerio de Seguridad ante Javier Milei

Patricia Bullrich presentó formalmente su renuncia al Ministerio de Seguridad de la Nación, con efectividad a partir del 1° de diciembre de 2025, y difundió el documento a través de sus redes sociales. En una carta dirigida al presidente Javier Milei, la funcionaria agradeció la “confianza” otorgada para conducir el área y destacó que durante su gestión se consolidó “la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”.

La renuncia fue un movimiento previsto dentro del reordenamiento político del oficialismo: Bullrich asumirá el 10 de diciembre como senadora nacional, un cargo que obtuvo en las elecciones legislativas de este año y que la obligaba a dejar el Poder Ejecutivo. Aseguró que desde esa banca acontinuará defendiendo “instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos puedan vivir y progresar en libertad”.

En el texto, Bullrich remarcó que Milei le encomendó hace dos años “la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, enfrentar el crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”. La funcionaria —que ya había ocupado ese cargo entre 2015 y 2019— se convirtió en una de las figuras centrales del Gabinete libertario, especialmente en la aplicación del Protocolo de Orden Público, una de las políticas que el Gobierno reivindica como un eje de gestión.

También agradeció el acompañamiento del equipo del Ministerio y señaló que cada operativo y decisión formó parte de una estrategia que buscó “recuperar el orden” en el país. Su gestión estuvo marcada por represión a las manifestaciones sociales, operativos federales de despliegue en Rosario, acciones coordinadas contra el narcotráfico y una profundización de políticas de control territorial en zonas conflictivas, medidas defendidas públicamente por Casa Rosada.

Bullrich aprovechó la despedida para destacar a quien quedará a cargo del Ministerio: Alejandra Monteoliva, funcionaria de su riñón y con trayectoria en seguridad provincial y nacional. “Si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país, es ella”, señaló. Definió que su capacidad, experiencia y compromiso serán clave para “profundizar el camino iniciado”.

La renuncia fue comunicada también a través de X (@PatoBullrich), donde publicó un mensaje breve acompañado del documento oficial: “Al Señor Presidente de la Nación, Javier Milei, le presento mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional. Le agradezco profundamente la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”.

Con la salida de Bullrich y la llegada de Monteoliva, Milei busca asegurar continuidad en una de las áreas más sensibles y con mayor visibilidad pública de su administración.

GD/ML