Lospenatto irá a la legislatura porteña y su salida es otra banca perdida para el PRO en Diputados

Este viernes 28 de noviembre, a través de su cuenta oficial de X, la diputada nacional del PRO Silvia Lospennato confirmó que asumirá el cargo como legisladora porteña que obtuvo en las elecciones de mayo, por esa razón, su partido perderá otro un lugar en el Congreso Nacional, ya que su reemplazante será Lorena Petrovich, una exfuncionaria de Patricia Bullrich que asumirá la banca por La Libertad Avanza (LLA). “Con mucha alegría quiero confirmarles que voy a cumplir con mi palabra y a partir del 10 de diciembre voy a honrar cada voto de confianza al PRO desde mi banca en la Legislatura de la Ciudad”, escribió la referente política.

También este viernes los santafesinos Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni, elegidos por el PRO, habían anunciado sus pases a la bancada de LLA. Con ese cuadro de sangría en las filas amarillas de fondo, Lospenatto agregó: “junto al Presidente del PRO Nacional Mauricio Macri y a nuestro Jefe de Gobierno Jorge Macri seguiremos trabajando cada día para defender los valores de la Libertad y la República, el orden y la seguridad ciudadana, la salud y la educación de calidad, el desarrollo de la iniciativa privada, la inversión pública y la innovación permanente porque entendemos la gestión pública como un servicio para mejorar la vida de cada ciudadano porteño”.

Cerró su mensaje afirmando: “Me voy del Congreso Nacional sintiendo que cumplí con absoluta responsabilidad y profesionalismo el enorme honor que me dieron los argentinos, y sumaré toda esa experiencia legislativa y mi entusiasmo por transformar juntos cada día esta Ciudad que es nuestro orgullo”.

Poco antes de la declaración de Lospennato, Bongiovanni le anunció a su jefe en la bancada del PRO, Cristian Ritondo, que aceptaría el ofrecimiento que La Libertad Avanza para sumarse a sus filas.

Con estos movimientos, el partido de Mauricio Macri comenzaría el nuevo ciclo parlamentario, a partir del próximo 10 de diciembre, con solo 14 diputados nacionales, tras haber tenido 35 miembros durante los dos primeros años del Gobierno de Javier Milei. Altas fuentes cercanas a la presidencia del PRO le confirmaron estos números a la Agencia Noticias Argentina: “Al momento somos 14”.

Los malos resultados que obtuvo en los comicios de octubre el partido amarillo tuvo un fuerte efecto en sus legisladores, situación que se complicó todavía más cuando Bullrich consiguió “robarle” aproximadamente una decena de diputados que aceptaron pasarse a LLA, entre ellos, Damián Arabia, Silvana Giudici, Patricia Vásquez, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Belén Avico y el ya citado Bongiovanni. El caso de Razzini, tambien proveniente del PRO, se había alejado de ese partido el año pasado, formando 'Futuro y Libertad'.

El 3 de diciembre se realizará la sesión preparatoria donde se definirán las autoridades de la Cámara de Diputados: Martín Menem tiene asegurada su continuidad al frente de la presidencia y Unión por la Patria la vicepresidencia primera, pero se deberá establecer quien es la primera minoría, un tema fundamental porque determinará el reparto proporcional de representantes en cada comisión.

El saludo de LLA a Verónica Razzini

El partido de Milei anunció este viernes que se incorporó a su bloque de diputados nacionales Verónica Razzini, y con las últimas incorporaciones la bancada oficialista ya llega a los 94 legisladores. La encargada de darle la bienvenida fue la senadora electa Patricia Bullrich, quien tendrá un importante manejo de legisladores de LLA del Congreso.

“El bloque de Diputados de LLA sigue creciendo, y la Diputada Anti Bloqueo Razzini se suma para ser parte del cambio. Tiene la convicción, el trabajo y la fuerza necesaria para empujar las transformaciones que las pymes y las empresas necesitan. ¡Bienvenida al equipo!”, escribió la exministra en su cuenta oficial de X.

Electa en el año 2023 por la provincia de Santa Fe, Razzini integraba el PRO, pero se alejó del partido de Macri el año pasado, para crear el el bloque Futuro y Libertad junto a Gabriel Chumpitaz, quien no pudo renovar su banca y termina su mandato en diciembre.

Hasta asumir su cargo como diputada nacional, la santafesina lideraba el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), una organización de propietarios de PYMES.

