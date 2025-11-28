Garrochas al viento en Diputados: otros dos nombres "ex PRO" se suman a La Libertad Avanza

La sangría del PRO en el Congreso no tiene fin. Y La Libertad Avanza sigue sumando nombres que vienen desde el partido amarillo, al punto que este viernes, con dos nuevas incorporaciones, el número de la temporada 2026 del Bloque libertario ya llegó a los 94 miembros.

La primera en anunciar que se sumaba al mileismo fue la santafesina Verónica Razzini, lo hizo junto a Patricia Bullrich y Martín Menem, en su caso sin que resulte un "garrochazo directo" del PRO a LLA porque ya el año pasado se había distanciado de la bancada macrista formando, junto a Gabriel Chumpitaz (PRO-Santa Fe), el bloque 'Futuro y Libertad'. Y por la tarde el que confirmó que cambiaba el amarillo por el violeta fue el también santafesino del PRO Alejandro Bongiovanni.

El gobierno enviará el próximo 9 de diciembre al Congreso el proyecto de Reforma Laboral

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bongiovanni, que se autodefine como abogado liberal, había sido tentado hace unos días por el oficialismo, pero recién este viernes le comunicó al jefe de Bloque de lo que queda del PRO, Cristian Ritondo, que pasaría a formar parte del Bloque de LLA.

Menem y Bullrich, sonrientes con Razzini

Unas horas antes, la senadora electa y futura jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, le daba la bienvenida a la diputada Razzini, ex líder del movimiento anti bloqueos, quien hasta el año pasado integraba la bancada del PRO.

La bancada presidida por Ritondo ya había quedado muy diezmada desde que ocho diputados nacionales cercanos a Patricia Bullrich, entre los que están en ejercicio y los electos, notificaron el salto desde el PRO a La Libertad Avanza.

Por si fuera poco, en la noche de este viernes la diputada del PRO Silvia Lospennato comunicó que asumirá el cargo de legisladora porteña para el cual fue votada en las elecciones de mayo pasado, y de esa manera el bloque amarillo perderá un lugar ya que su reemplazante, Lorena Petrovich, es una ex funcionaria de Patricia Bullrich que asumirá por La Libertad Avanza.

Así las cosas, la fuerza libertaria engrosa su tropa a 94 integrantes y quedó al borde de superar a Unión por la Patria a partir de diciembre.

Victoria Villarruel le negó la palabra a Patricia Bullrich en medio de la jura de nuevos legisladores

El resultado final no es meramente simbólico ya que quien quede como primera minoría se reservará el derecho de designar al vicepresidente primero de la Cámara, y además podrá tener mayoría de representantes en las comisiones de acuerdo al sistema de reparto proporcional D'Hont.

Por eso, La Libertad Avanza se embarcó en las últimas semanas en una carrera contra el tiempo para intentar pasar al frente y superar a Unión por la Patria en cantidad de integrantes, y está a punto de conseguirlo.

Días atrás, ya había logrado concretar el desembarco de tres diputados nacionales de Liga del Interior (conocidos como “radicales con peluca” o “radicales libertarios”), un desprendimiento relativamente reciente del bloque de la UCR.

El tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino José Federico Tournier firmaron su conversión a las huestes libertarias. Previamente, Bullrich ya había mostrado su poder de fuego al desmembrar al bloque del PRO, pasando a ocho diputados nacionales a La Libertad Avanza.

NA/HB