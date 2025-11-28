Milei también se llevó puesto el presupuesto

Hasta el 26 de octubre último, momento en que se celebraron las elecciones legislativas nacionales, La Libertad Avanza (LLA) contaba con 38 diputados; 9 de ellos descontentos con sus pares parlamentarios, decidieron abandonar la fuerza libertaria para constituir bloques propios. Tras el 26 de octubre, LLA ganó los comicios obteniendo 40,79% de apoyo a nivel nacional. De tal manera, LLA conquistó terreno parlamentario.

En la Cámara de Diputados se renovaron 127 bancas, y los libertarios lograron sumar 64 (lo cual se traduce en 9.122.748 votos).

Cabe recordar que cada fuerza política mantiene numerosos legisladores que fueron elegidos hace dos años. Por eso y con tales resultados, LLA contará con un total de 93 diputados nacionales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Respecto a la Cámara Alta, se renovaron 24 senadores; LLA contaba con 7, pero a partir de la última elección sumó 13 bancas (lo cual se traduce en 2.139.804 votos). En la nueva composición, LLA contará con 20 senadores.

¿La inteligencia del gobierno y la desidia de la oposición?

El próximo domingo 30 de noviembre culminan las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional. El gobierno de Milei, inteligentemente, definió que la labor parlamentaria quede cuasi paralizada hasta el 10 de diciembre, momento en que asumirán los nuevos legisladores, momento en que LLA pasará de tener hiper minoría en el Congreso a obtener un caudal de legisladores muy significativo.

Cabe también recordar que el PRO perdió 8 diputados que ya definieron pasarse a las filas de LLA. Bajo el nuevo panorama parlamentario, en ambas cámaras el poder de LLA se verá altamente robustecido.

En su afán por seguir empoderándose, el oficialismo se muestra decidido tanto a seguir cooptando la mayor cantidad de legisladores posibles del PROcomo a sumar aliados peronistas y radicales, en la carrera por tener la primera minoría, especialmente en la cámara de Diputados.

El presupuesto en educación es el más bajo de los últimos 20 años

¿Es importante tener la primera minoría? Sí. Obtener la primera minoría otorga poder en las comisiones, y si se logra obtener mayoría en las comisiones se puede contar con el control en los tratamientos de los diferentes dictámenes y proyectos de ley, dictámenes y proyectos de ley que luego van al recinto para ser debatidos.

Por tal motivo, LLA se encuentra muy interesada y activa en esa carrera por obtener la primera minoría.

¿Y Por qué es tan importante que se debatan leyes pendientes? Porque a partir del próximo domingo finalizan las sesiones ordinarias, y todo lo que se venía debatiendo en el Congreso vuelve a foja cero. Y entre las cuestiones a debatir, encontramos una que es de cardinal importancia, el presupuesto nacional 2026. Todo lo trabajado hasta el momento en torno al presupuesto quedará en la nada misma, ya que el 30 de noviembre caen todos los dictámenes que se fueron trabajando en el año.

Si no se aprueba antes del domingo el presupuesto del año próximo -y no se hará- éste continuará manteniéndose por tercer año consecutivo tal cual se heredó desde el gobierno de los Fernández.

Y si bien bajo del gobierno de Javier Milei el alza de precios fue desacelerándose, en el año 2024 la inflación alcanzó la cifra de 117,8% y en 2025 de 24,8%. Si sumamos ambos índices la cifra alcanza 142,6% de inflación acumulada.

Con este dato, que no se haya actualizado un presupuesto denota una preocupante irresponsabilidad o una patente mezquindad, y permitir que el nuevo presupuesto se discuta cuando le conviene al presidente, es permitir que prestaciones tan importantes como sensibles, puedan quedar postergadas.

Milei vetó tres leyes fundamentales, como la emergencia pediátrica, la emergencia en discapacidad y la emergencia en educación pública universitaria. Y la obra pública destinada a construir y mejorar rutas, puentes y caminos tuvo una inversión de cero pesos.

El presupuesto 2026 debería ser aprobado antes de este domingo 30, pero todavía no se aprobó.