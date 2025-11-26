miércoles 26 de noviembre de 2025
POLITICA
GOBIERNO

El Gobierno enviará el próximo 9 de diciembre al Congreso el proyecto de Reforma Laboral

Tras la reunión del Consejo de Mayo, el diputado Cristian Ritondo confirmó la fecha en que el proyecto de ley será enviado al Parlamento.

Reforma laboral
El Gobierno avanza con su proyecto de Reforma Laboral. | Cedoc Perfil
Pablo Varela
Pablo Varela

En desarrollo

