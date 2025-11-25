Andy Tow sobre los temas a tratar en el Congreso: “Santilli ya está en la recta final de esta búsqueda de apoyos”

El analista político, Andy Tow, habló con Canal E y trazó un panorama detallado sobre el juego de apoyos, las tensiones políticas y el rol de los gobernadores en las negociaciones con la administración de Javier Milei de cara al debate tanto por las reformas estructurales como el presupuesto 2026.

Andy Tow destacó que, “Santilli ya está en la recta final de esta búsqueda de apoyos, porque se supone que ya el primero de diciembre empiezan las sesiones extraordinarias, donde se va a tratar el presupuesto, la reforma laboral, la reforma fiscal y otros temas”. También subrayó que Misiones es un distrito estratégico porque “el gobierno provincial está en manos de un movimiento de carácter provincial y controla dos senadores y varios diputados”.

Garantizar los votos: la prioridad del Gobierno

Respecto del objetivo del Gobierno, remarcó que estas reuniones apuntan a garantizar los votos necesarios: “Están buscando asegurarse un mínimo de apoyo para pasar las leyes”. A cambio, los mandatarios provinciales esperan que se contemplen sus necesidades en materia de obra pública y presupuesto: “Los gobernadores están interesados en que se contemplen las obras para sus distritos”.

Sobre los principales reclamos de los gobernadores, Tow afirmó: “Yo entiendo que los gobernadores están interesados en reactivar principalmente la obra pública, que se consideren las necesidades que tienen sus distritos y que se vuelva a aceitar el mecanismo de diálogo entre el ministerio de Interior y las provincias”.

El rol de Luis Caputo en la interacción con los gobernadores

Y remarcó que toda negociación dependerá inevitablemente del aval del ministro de Economía, Luis Caputo: “Entiendo que sí, porque el presupuesto es un área que maneja el ministro de Economía”.

El entrevistado también abordó el “riesgo Franco”, es decir, la preocupación de que Diego Santilli pueda dialogar pero no decidir. En este sentido, comentó: “Es una prueba de fuego, de alguna manera, para Santilli y finalmente la palabra final la tendrá el ministro de Economía o incluso el Presidente”.

Con respecto a los encuentros que ya tuvieron lugar, explicó que todo gira en torno al cumplimiento de las promesas: “Si no se cumplen las promesas va a ser muy difícil que se avance”.