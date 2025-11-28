Mariana Mei: “Lo que entraría seguramente en febrero sería la reforma laboral del oficialismo”

La periodista parlamentaria, Mariana Mei, en diálogo con Canal E, detalló el trasfondo político de la impugnación a la senadora electa Lorena Villaverde y anticipó los proyectos claves que espera tratar el Congreso.

Una jura atravesada por la impugnación de Villaverde

La jornada en el Senado dejó un dato inesperado: solo 23 de los 24 senadores electos pudieron asumir. Según relató Mei desde el Salón de las Provincias, “una de las senadoras, 23 en realidad, asumieron, porque Lorena Villaverde fue impugnada a su jura”, lo que abre un debate jurídico y político que deberá resolverse en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La periodista aclaró que el tratamiento del caso no será inmediato. “No están oficializadas las sesiones extraordinarias y no ha llegado el pedido ejecutivo”, explicó, señalando que recién el 5 de diciembre podría avanzar ese trámite. Sin embargo, el expediente Villaverde no tendría prioridad: “no creo que ingrese en el temario de extraordinarias”, afirmó Mei, subrayando que la definición podría quedar para después del 1 de marzo de 2026, cuando se inicie el nuevo período de sesiones ordinarias.

Mientras tanto, La Libertad Avanza deberá funcionar con una banca menos, aunque mantiene una bancada de 19 senadores bajo el liderazgo de Patricia Bullrich. Sobre ese vacío legislativo, Mei agregó que “por el momento no se sabe qué va a pasar” con el escaño pendiente.

Qué buscará tratar el oficialismo en las sesiones extraordinarias

Con las sesiones ordinarias ya concluidas y a la espera de que el Ejecutivo formalice la convocatoria a extraordinarias, el oficialismo prepara su estrategia parlamentaria. Mei detalló que “en primer lugar se trata del presupuesto, en diciembre seguramente”, aunque advirtió que será una discusión compleja y probablemente dividida en etapas.

El Gobierno analiza incluso habilitar sesiones en enero, pese a la dificultad de reunir quórum. Según la periodista, “no tendrían problema de que se funcione en enero, aunque no creen contar con el quórum”, lo que abriría un nuevo intento para febrero.

La gran apuesta oficialista será la reforma laboral. En palabras de Mei, “de todas las reformas, la que primero tiene permanencia es la reforma laboral”, un proyecto que ya genera contrapropuestas y ocupa el centro del debate político. La periodista aseguró que “lo que entraría seguramente en febrero sería la reforma laboral del oficialismo”.

