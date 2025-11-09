F16 en Córdoba: cuando llegan y dónde se harán las pruebas técnicas en la provincia de los cazas

Por la inminente llegada de los F-16 al Área de Material Río Cuarto, unas 30 familias estadounidenses buscan con urgencia viviendas en Las Higueras y localidades cercanas. “Son los familiares de ingenieros y técnicos norteamericanos que vienen para la puesta a punto de los aviones de combate”, confirmó el intendente de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi.

El jefe comunal estimó que los especialistas permanecerán alrededor de un año y medio en la zona. “La pista quedó de primer nivel, con señalización y balizamiento nuevos. Fue una inversión muy grande que dejó todo en condiciones”, detalló en Puntal.

Lucchesi también destacó el simbolismo del regreso de la actividad aérea a la localidad: “Siempre decimos que Las Higueras es la capital de los aviones. Nos criamos con ese ruido y ahora vuelve con más fuerza”.

Así es el primer avión F-16 de la Fuerza Aérea Argentina “para defender la paz de todos los argentinos”, afirmó Luis Petri

Según precisó, el próximo 5 de diciembre, en lo que sería la primera primera etapa llegarán seis aeronaves: cuatro biplazas y dos monoplazas. “Los primeros serán manejados por pilotos argentinos y los otros por pilotos de Dinamarca”, agregó.

Preparativos técnicos y logísticos

En paralelo, la Fuerza Aérea inició un proceso de licitación privada para adquirir “alfombras barredoras” destinadas a la limpieza de las pistas. El objetivo es garantizar que no haya presencia de objetos extraños —conocidos como FOD, por sus siglas en inglés— que puedan dañar los nuevos cazas F-16 Fighting Falcon.

Según el portal especializado Zona Militar, estos equipos son recolectores rápidos de residuos, livianos y fáciles de desplegar. “Pueden acoplarse a vehículos, como camionetas o ultraligeros, lo que permite recorrer grandes extensiones de pistas y plataformas de vuelo”, detalla el informe técnico.

El camino de los F-16 hacia Argentina

El anuncio de la compra de las aeronaves, hace más de un año y medio, tomó por sorpresa al ámbito militar. El Ministerio de Defensa confirmó luego la adquisición de 24 cazas F-16 Fighting Falcon, provenientes de Dinamarca.

Las obras de infraestructura se concentran en dos puntos clave: Córdoba y Tandil. “Río Cuarto es un área de mantenimiento para los aviones de la Fuerza. Había que dotarla de capacidades. Este año, un gran porcentaje de las obras se enfocaron allí. En Tandil también se trabajó, y a partir del año que viene se incrementarán, ya que será la base de operaciones definitiva”, explicaron fuentes castrenses.