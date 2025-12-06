Milei presentó los F-16 y los convirtió en bandera de su narrativa militar

Los primeros seis F-16 ya están en el país y el Gobierno los convirtió en un símbolo político antes que operativo. En Las Higueras, Javier Milei encabezó el acto oficial en el que participó buena parte del gabinete nacional y celebró lo que calificó como “un día histórico para el país”, una frase que acompañó con una construcción narrativa más amplia: la de “revertir décadas de destrato a las Fuerzas Armadas” y avanzar hacia un sistema de defensa “robusto y disuasivo”.

Según el mandatario, la maniobra aérea que sobrevoló la Ciudad de Buenos Aires permitió que “cientos de miles de argentinos vieran por primera vez a sus ángeles protectores surcando el cielo”, una metáfora que usó para reforzar la idea de que los nuevos cazas serán “los custodios del espacio aéreo argentino”.

La llegada de los aviones forma parte de un acuerdo con Estados Unidos, que autorizó la transferencia del material desde Dinamarca, aportó US$ 40 millones en Financiamiento Militar Extranjero y acompañará con entrenamiento, mantenimiento y asistencia técnica. El programa total está valuado en US$ 560 millones y prevé completar 24 aeronaves hacia 2028.

Defensa, ideología y Petri

Milei también dedicó buena parte del discurso a contrastar su política de defensa con la de los gobiernos anteriores. En ese sentido, afirmó que la Argentina fue “dejada indefensa” por motivos partidarios y por una “demonización sistemática” de las Fuerzas Armadas atribuida al kirchnerismo.

La ceremonia sirvió además para oficializar el recambio en el Ministerio de Defensa. El mandatario destacó el rol de Luis Petri —quien renunció para asumir su banca en Diputados— y defendió la designación del teniente general Carlos Presti, un militar de carrera cuya llegada generó cuestionamientos desde algunos sectores de la oposición.

Para el presidente, las críticas son “infantiles” y responden a una lógica de uso político del pasado reciente. Al ponderar a Presti, Milei subrayó su “idoneidad técnica y moral”, y reforzó la idea de que “quien más sabe de defensa nacional es un militar”.

En el mismo tramo de su discurso, Milei profundizó una narrativa de soberanía económica y militar: “Durante veinte años (los kirchneristas) se llenaron la boca hablando de soberanía, pero entregaron un país pobre e indefenso. Desfinanciaron a nuestras Fuerzas Armadas e intentaron demonizarlas ante la sociedad para obtener un rédito político. Si nos remitimos a los hechos, soberanía para ellos significa una gran villa miseria decorada con banderines de Argentina. Y eso tan sólo porque no tienen una visión económica consistente, productiva y capaz de crear el futuro que todos los argentinos necesitan”. En contraste, Milei sostuvo que “la única forma de tener un país soberano es construyendo riqueza y construyendo las capacidades para defenderla”.

Cooperación estratégica con EE.UU.

Los primeros F-16 operarán en Las Higueras antes de trasladarse a su base definitiva en Tandil. El programa incluye la llegada de seis aeronaves por año y asistencia permanente de la aviación estadounidense. Para el Gobierno, la incorporación implica recuperar capacidades perdidas desde el retiro de los Mirage en 2015. Al cierre de su discurso, Milei definió los F-16 como “un símbolo de la Argentina que queremos construir” y volvió a posicionar la alianza con Estados Unidos como un eje central de la política exterior. “Hoy, más que nunca, podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando”, concluyó.