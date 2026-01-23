$106 mil millones como balance final: el impacto económico que dejó Jesús María 2026 tras diez noches de festival

El Festival de Jesús María 2026 concluyó con un impacto económico total de $106 mil millones, de acuerdo con el informe operativo elaborado tras las diez jornadas del evento. El cálculo integra el gasto directo del público, la actividad comercial asociada, el empleo generado y el funcionamiento del amplio dispositivo de servicios desplegado durante el mes de enero.

La cifra resume la magnitud alcanzada por el evento, que convocó a 450.000 visitantes, vendió 230.000 entradas y sostuvo un promedio de 45.000 personas por noche, consolidándose como uno de los principales motores económicos, turísticos y culturales del verano argentino.

Impacto turístico y derrame regional

Durante las diez noches del festival, Jesús María registró una ocupación hotelera altamente positiva, con 440 plazas formales cercanas al 100%.

Los 607 alojamientos alternativos registrados sumaron 3.723 plazas. La saturación obligó a derivar visitantes a otras localidades del corredor norte, ampliando el radio del impacto económico.

Es así que el movimiento se tradujo en consumo sostenido en gastronomía, transporte, comercio y servicios. A esto se sumó el circuito ferial y gastronómico montado en el festival, con 242 espacios públicos comercializados, 128 carpas, 47 predios privados, 35 playas de estacionamiento y 25 food trucks.

Uno de los indicadores más claros del consumo fue el desempeño del Paseo de Emprendedores, que superó los $65 millones en ventas totales, con un promedio de $1.887.088 por emprendimiento, reflejando el flujo constante de público durante todas las jornadas.

Por otro lado, el informe revela los perfiles de cada visitante. Del total de asistentes, hubo un público mayoritariamente extralocal: 47% proveniente de otras provincias, 34% del interior de Córdoba y solo 19% de la región. Casi la mitad permaneció entre dos y cinco días, con un gasto diario elevado y niveles de satisfacción superiores al 90% en rubros como seguridad, limpieza y propuesta artística.

Operativo, empleo y servicios

El informe tambien detalla el operativo en sus diferentes sectores. Por su parte, detrás del escenario y las tribunas, el festival desplegó una estructura de gestión que explica parte del impacto económico final. Más de 1.700 personas trabajaron en los operativos: 1.200 integrantes de fuerzas provinciales, emergencias e instituciones, 270 agentes municipales y 561 contratados externos, con participación de más de 15 organizaciones.

El esquema de seguridad incluyó 129 cámaras conectadas las 24 horas al sistema de monitoreo, 27 operadores distribuidos entre centros de control y un camión comando, además de una zona de exclusión de 24 manzanas custodiada por 106 agentes de Guardia Urbana, móviles, motos y grúas.

En el plano sanitario, funcionaron tres puestos fijos, un hospital móvil, 130 profesionales de la salud y se registraron 370 atenciones médicas, mientras que el dispositivo de políticas de género desarrolló acciones preventivas, asistencias y espacios de cuidado, con miles de intervenciones a lo largo del festival.

La logística ambiental también tuvo una escala significativa: 416 agentes de limpieza trabajaron en turnos continuos y recolectaron 665.000 kilos de residuos, de los cuales 100.000 kilos fueron reciclados, en un operativo que se sostuvo durante las 24 horas.

Todo ese despliegue implicó una inversión municipal estimada en $1.579 millones, cifra que forma parte del cálculo global del impacto económico y que permite dimensionar al festival como algo más que un evento: una maquinaria compleja que activa empleo, servicios y consumo en tiempo récord.

Con este balance, Jesús María 2026 vuelve a mostrar que su importancia no se agota en la tradición ni en la grilla artística. En apenas diez noches, el festival movilizó $106 mil millones, una cifra que explica por qué cada enero el norte cordobés gira, económica y socialmente, alrededor del mismo escenario.