“No paro de triunfar”: la polémica frase de Fernando Iglesias tras su debut como embajador

El Gobierno designó recientemente a Fernando Iglesias como nuevo embajador argentino ante la Unión Europea, luego de ser nombrado como diplomático ante el Reino de Bélgica. Este domingo, coherente con su fama por generar conflicto en las redes, relató en X su fallida llegada a las oficinas de la embajada en Europa.

"Extraordinario debut como embajador. Aprovechando que mi familia todavía no llegó me vine el domingo a trabajar a la oficina. De entrada nomás activé la alarma, que pude desactivar -por suerte- antes de que llegara la policía”, comenzó el ex diputado.

Y continuó: “Después me metí en el baño y no sabía que se necesita una tarjeta de seguridad para salir por la puerta; de manera que tuve que salir por la escalera de emergencia. Quedé en la calle, en remerita y con 5°, sin teléfono y sin llaves de acceso a mi casa ni a la oficina. Tuvo que venir a auxiliarme la cónsul, a la que llamé con el teléfono que me prestaron las chicas de la panadería de la esquina. No paro de triunfar. Que no decaiga".

Su designación se oficializó a pocas horas de la firma en Asunción del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, con la presencia de Milei. La norma fue firmada por el propio presidente y aclara que el nuevo cargo no afecta el desempeño como embajador ante Bélgica.

El oficialismo explicó que la duplicación de funciones se fundamenta en que la sede institucional de Europa se encuentra en Bruselas, ciudad en la que el diplomático desarrolla ambas tareas. Para el Ejecutivo esta medida permitirá centralizar la representación argentina en el bloque europeo desde la capital belga.

Tras conocerse la decisión, Iglesias agradeció la confianza del Ejecutivo y afirmó: “Ser embajador de la República Argentina es un gran honor y un enorme desafío; especialmente, en estos tiempos de apertura y cambio. Estoy seguro de que, junto a los funcionarios de Cancillería destacados en Bruselas, haremos un gran trabajo. Esto recién empieza”.

