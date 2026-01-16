Fernando Iglesias se muda a Bélgica: tendrá dos cargos diplomáticos y vivirá en la avenida más lujosa de Bruselas

A solo una semana de haber sido designado representante diplomático en Bélgica, Fernando Iglesias fue nombrado este viernes 16 embajador ante la Unión Europea. La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial en el decreto 18/2026. En el mismo se aclara que la nueva designación no interfiere con el de la semana pasada, que lo nombró Embajador en Bélgica. Desde el gobierno, se justificó su doble designación como un método para ahorrar recursos y no tener que duplicar el cuerpo de representantes diplomáticos.

Su tarea será “garantizar la continuidad en la representación diplomática, la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales”, según establece el escrito firmado por Javier Milei.

El gobierno explicó que la intención es garantizar la continuidad de representación en el Reino de Bélgica, donde la representación argentina se encontraba vacante desde junio de 2025, y asegurar plena atención a los asuntos bilaterales con la Unión Europea, con quien se espera, la relación progrese. A ello, se suma que las sedes de ambas se encuentran en la misma ciudad, Bruselas, por lo que la medida resulta estratégica.

“Ser embajador de la República Argentina es un gran honor y un enorme desafío; especialmente, en estos tiempos de apertura y cambio. Estoy seguro de que, junto a los funcionarios de Cancillería destacados en Bruselas, haremos un gran trabajo. Esto recién empieza”, agradeció Iglesias luego de ser designado representante en Bruselas.

La designación del embajador tuvo lugar cuando falta menos de un día para la firma del acuerdo Mercosur-UE. Por lo que su figura toma singular relevancia.

Además de haber sido diputado, Iglesias se desempeñó como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, y supo ser el acompañante de Milei en giras oficiales donde mantuvo encuentros con diplomáticos.

Como era de esperar, la oposición no tardó en manifestarse y señalar su desacuerdo con la designación, principalmente por su falta de experiencia diplomática.

